Американская компания находится в стадии острого корпоративного конфликта с украинским холдингом GNT Group относительно Одесского зернового терминала.

Кредитор Argentem Creek Partners продолжает целенаправленную черную PR-кампанию против украинского агрохолдинга GNT Group, используя при этом украинских чиновников, народных депутатов и экспертов без их ведома. Об этом сообщает kp.ua.

Издание пишет, что американская компания находится в стадии острого корпоративного конфликта с украинским холдингом GNT Group относительно Одесского зернового терминала. Как констатируют СМИ, ACP работает с рисковыми кредитами и на постоянной основе реализует бизнес-модель: "внеплановое требование взыскания долга при кризисной ситуации - агрессивная медийная кампания против должника - судебный процесс - передача активов должника заинтересованной третьей стороне".

Сейчас подобную формулу американцы реализовывают в Украине с активами GNT Group, отмечает издание. После начала полномасштабного вторжения, украинскому аграрному холдингу за сутки было сообщено о необходимости досрочного погашения кредита, после чего началась агрессивная медийная кампания.

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Именно в рамках этой черной медийной кампании Argentem Creek Partners использовало украинских чиновников, народных депутатов и экспертов без их ведома.

Как утверждают СМИ, за последние месяцы в украинском информационном поле чуть ли не ежедневно появлялись новости с обвинениями GNT Group и его бенефициаров в налоговой оптимизации и "сером" экспорте зерна. Эти информационные поводы построены на инсайдах от анонимных "источников" и комментариях чиновников и нардепов. Однако интересной особенностью абсолютно всех этих комментариев всегда есть ответ, который касается общей экономической ситуации в Украине, а не конкретного предприятия или людей.

Как стало известно kp.ua, PR-команда Argentem Creek Partners использует комментарии чиновников и парламентариев, которые не касаются непосредственно GNT Group, в информационных поводах именно в отношении компании. Таким образом, пиарщики ACP придают инфоповодам относительно украинского холдинга негативный контекст и параллельно повышают его важность из-за наличия комментария отечественного чиновника.

Таким образом, за недолгое время были использованы:

народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Богдан Кицак,

народный депутат, член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук,

народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Петр Юрчишин,

народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк,

народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай,

чиновники Аппарата СНБО,

депутат горсовета Одессы Ольга Квасницкая,

генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко,

президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко,

заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая,

экономический эксперт Андрей Новак.

Как сообщают СМИ, кредитор неоднократно был замечен в недобросовестных действиях против своих контр-агентов по всему миру. В частности, помимо агрессивной черной медийной кампании против оппонентов, АСР может привлекать для достижения своих результатов местных чиновников и политических деятелей. Против АСР по всему миру прямо сейчас судится целая страна - Казахстан, огромный индонезийский добытчик угля Berau Coal Energy, бразильский производитель сахара GVO и другие.

Черная медийная кампания усилилась после информации о тесных связях Argentem Creek Partners с российским бизнесом. Так, с 2022 года АСР имеет общие инвестиции с ACG Mining Limited (Артем Волынец, бывший топ-менеджер алюминиевого гиганта "Русал", принадлежащего Олегу Дерипаске), а в 2024 году Argentem Creek Partners предоставил кредит в $20 млн финтех-компании Salmon (Павел Федоров - "правая рука" одиозного российского топ-менеджера Игоря Сечина, ранее работал вице-президентом горнодобывающего гиганта "Норильский никель" и вице-президентом "Роснефти", а также Георгий Чесаков из Tinkoff Group).