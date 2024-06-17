В День мотоциклиста 2024 поздравьте друзей и родных, которые ездят на железном коне.

День мотоциклиста Украина отмечает в третий понедельник июня. Праздник посвящен любителям маневренного и скоростного транспорта. В этот день мотоциклисты собираются на совместные пробеги и гонки, обсуждают особенности ухода за байком и чувство свободы, которое дарит этот транспорт.

День мотоциклиста 2024 наступит 17 июня. Мы собрали красивые поздравления, которые можно отправить близким любителям стальных коней.

Поздравления с Днем мотоциклиста

Кто ценит драйв и скорость,

Видео дня

Кто презирает страх,

Кто байкером зовётся

Совсем не на словах?

Виват мотоциклистам,

Фанатикам виват!

Железный конь, как птица,

Дороже всех наград!

***

Мотоциклистов всего мира

Поздравить мы хотим сейчас,

Они большую скорость любят

И жмут уверенно на газ,

Им безопасности желаем,

Себя они пусть берегут,

Адреналин пусть получают,

Свободу духа обретут!

***

Солнце светит в небе чистом,

На дворе июнь стоит.

Праздник к вам, мотоциклисты,

На лихом коне спешит!

Поздравляем! Счастья много

Вам встречать всегда в пути,

Будет ровной пусть дорога,

Ждет удача впереди!

***

Всех, кто любит риск и скорость,

Поздравляю в этот день.

Не подводит байк любимый,

Будет с ним пусть веселей.

Наслаждение желаю

Вам в дороге получать.

Каждый звук коня стального

Правильно вам понимать.

***

Поздравляю со Всемирным днём мотоциклиста и желаю крепкого здоровья, крепкого нрава, крепкой удачи на дорогах Пусть каждая поездка становится увлекательным путешествием с успешным прибытием в пункт назначения. И пусть твой мотоконь всегда мчит тебя к счастью.

***

Пусть мотоцикл будет верным конем, а дороги безопасными и свободными. Желаю ветра всегда попутного, а неба над головой чистого и голубого. Пусть все пути будут открыты, а новые горизонты манят возможностями.

***

Поздравляю со Всемирным днём мотоциклиста и хочу пожелать не терять головы в погоне за своим счастьем, быть осторожным на дорогах и стремительно лететь вперёд к своим мечтам. Желаю стального здоровья тебе и твоему железному коню!

***

С праздником тебя, мотоциклист! Желаю свободных дорог и веселых приключений. Пусть железный конь служит верой-правдой долгие годы, а все неприятности обходят стороной. Свежего ветра, и, конечно, ни жезла, ни гвоздя!

***

Во всемирный день мотоциклиста желаю верного и крепкого коня, бравого и доброго здоровья, счастливых и благополучных дорог, надёжной безопасности и защиты ангела-хранителя, чудесной погоды и большой удачи, красочного мира и потрясающего настроения.

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