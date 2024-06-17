День мотоциклиста Украина отмечает в третий понедельник июня. Праздник посвящен любителям маневренного и скоростного транспорта. В этот день мотоциклисты собираются на совместные пробеги и гонки, обсуждают особенности ухода за байком и чувство свободы, которое дарит этот транспорт.
День мотоциклиста 2024 наступит 17 июня. Мы собрали красивые поздравления, которые можно отправить близким любителям стальных коней.
Поздравления с Днем мотоциклиста
Кто ценит драйв и скорость,
Кто презирает страх,
Кто байкером зовётся
Совсем не на словах?
Виват мотоциклистам,
Фанатикам виват!
Железный конь, как птица,
Дороже всех наград!
***
Мотоциклистов всего мира
Поздравить мы хотим сейчас,
Они большую скорость любят
И жмут уверенно на газ,
Им безопасности желаем,
Себя они пусть берегут,
Адреналин пусть получают,
Свободу духа обретут!
***
Солнце светит в небе чистом,
На дворе июнь стоит.
Праздник к вам, мотоциклисты,
На лихом коне спешит!
Поздравляем! Счастья много
Вам встречать всегда в пути,
Будет ровной пусть дорога,
Ждет удача впереди!
***
Всех, кто любит риск и скорость,
Поздравляю в этот день.
Не подводит байк любимый,
Будет с ним пусть веселей.
Наслаждение желаю
Вам в дороге получать.
Каждый звук коня стального
Правильно вам понимать.
***
Поздравляю со Всемирным днём мотоциклиста и желаю крепкого здоровья, крепкого нрава, крепкой удачи на дорогах Пусть каждая поездка становится увлекательным путешествием с успешным прибытием в пункт назначения. И пусть твой мотоконь всегда мчит тебя к счастью.
***
Пусть мотоцикл будет верным конем, а дороги безопасными и свободными. Желаю ветра всегда попутного, а неба над головой чистого и голубого. Пусть все пути будут открыты, а новые горизонты манят возможностями.
***
Поздравляю со Всемирным днём мотоциклиста и хочу пожелать не терять головы в погоне за своим счастьем, быть осторожным на дорогах и стремительно лететь вперёд к своим мечтам. Желаю стального здоровья тебе и твоему железному коню!
***
С праздником тебя, мотоциклист! Желаю свободных дорог и веселых приключений. Пусть железный конь служит верой-правдой долгие годы, а все неприятности обходят стороной. Свежего ветра, и, конечно, ни жезла, ни гвоздя!
***
Во всемирный день мотоциклиста желаю верного и крепкого коня, бравого и доброго здоровья, счастливых и благополучных дорог, надёжной безопасности и защиты ангела-хранителя, чудесной погоды и большой удачи, красочного мира и потрясающего настроения.