Среди тех, кто отказался, Индия, Бразилия, Южная Африка, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Некоторые страны так называемого Глобального Юга не подписали совместное коммюнике Саммита мира по войне в Украине, хотя и присутствовали.

Как пишет Financial Times, Украине удалось заручиться поддержкой относительно своей территориальной целостности от большинства участников мероприятия. Однако Индия, Бразилия, Южная Африка и некоторые другие страны отказались присоединиться к подписанию совместного коммюнике, в котором указано, что "уважение к территориальной целостности и суверенитету всех государств" "будет служить основой" для завершения войны в Украине.

"В то время как явка на саммит выглядела впечатляющей для Украины, решение ключевых стран, среди которых также были Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, не поддержать документ свидетельствует о том, что Россия сохраняет свою международную экономическую силу и влияние. Россия не была приглашена на встречу. Китай, главный спонсор российской военной экономики, отказался присутствовать, ссылаясь на отсутствие Москвы", - отмечает FT.

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На Саммите были представлены только три из десяти пунктов мирного плана президента Владимира Зеленского. В коммюнике содержится призыв к безопасной эксплуатации оккупированной РФ Запорожской АЭС "под полным суверенным контролем Украины". Также речь идет о полном обмене военнопленными и возвращении депортированных в Россию украинцев. Упоминается и продовольственная безопасность, которую "нельзя использовать как оружие", в контексте того, что украинский экспорт продовольствия должен "обеспечиваться безопасно и свободно".

Пока остается непонятным, как Украина собирается заручиться поддержкой остальных семи пунктов своего мирного плана, которые охватывают такие вопросы, как вывод российских войск, репарации и преследование военных преступников.

Война в Украине - Саммит мира

Ранее сообщалось, что 80 стран и четыре организации подписали итоговую декларацию Глобального саммита мира. В обновленном списке подписантов оказалось, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи.

"Кстати, неожиданно, что некоторые страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран, таких позиций", - рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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