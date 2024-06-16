Президент Украины заявил, что Китай делал все для того, чтобы ряд стран не прибыли на саммит мира.

Китай имеет серьезное влияние на Россию, поэтому мог бы помочь в завершении войны против Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции после завершения Глобального саммита мира.

Он подчеркнул, что Украина всегда уважала Китай и территориальную целостность и суверенитет этого государства.

"Все, что мы хотели - чтобы Китай уважал территориальную целостность Украины и наш суверенитет", - сказал Зеленский.

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При этом он добавил, что Китай имеет серьезное влияние на Россию.

"Считаю, что Китай мог бы нам помочь. И поэтому очень хотел бы, чтобы те или иные предложения, которые есть у китайской стороны были в нашем диалоге. Я не могу воспринимать предложения просто через медиа. Это не правильно. Мы говорим об окончании войны, тысячи жертв, захват территорий, сожженные дома", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не говорила, что Китай наш враг.

"Я всегда говорил, что у Украины враг один - Путин, потому что именно он напал на нас", - подчеркнул президент Украины.

При этом добавил, что друзьями для Украины являются те государства, которые помогают, когда сложно.

"И я хотел бы, чтобы Китай был другом для Украины", - добавил он.

Зеленский отметил, что Китай с Украиной были серьезными экономическими партнерами, но Путин заблокировал Черное море и поэтому существенно уменьшился товарооборот между нашими государствами.

"Путин дезинформационно или не важно еще как сделал все, чтобы представители государства Китай работали с другими дипломатическими учреждениями других стран, чтобы те отменили свое присутствие и поддержку Украины, а присоединились к китайско-бразильским предложениям. И мне кажется, что это неправильно. Каждая страна и лидер имеет право на свою позицию, не ломая других. Все что я хочу это мира своей стране", - подчеркнул Зеленский.

Китай не приехал на Саммит мира

Как сообщал УНИАН, Китай не приехал на Саммит мира в Швейцарии, который проходил 15-16 июня. В Пекине заявили, что любой мирный процесс "потребует участия России и Украины". Были выдвинуты собственные идеи по миру.

Отсутствие представителя от Китая прокомментировал советник президента США Джо Байдена - Джейк Салливан. Он предположил, что это связано с просьбой Путина не ехать на саммит. При этом добавил, что это говорит о позиции Китая относительно войны России в Украине.

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