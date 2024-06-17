Министр рассказал, как участники встречи отреагировали на "мирное предложение" Путина.

В следующем саммите мира может принять участие Россия, к тому времени Украина должна находиться на самых сильных позициях.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И конечно, нам надо за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны надо обе стороны. Моя, наша работа в том, чтобы Украина в это время находилась на самых сильных позициях", - цитирует его Главком.

Министр отметил, что на этом саммите рассматривались только украинская формула мира, а ультиматум Путина не вызвал у участников "никакого аппетита". В то же время он признает, что в будущем переговоров с Москвой не удастся избежать.

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"Мы понимаем прекрасно, что наступит момент, когда придется говорить с Россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим говорить России на языке ультиматумов", - подчеркнул Кулеба.

Что известно о следующем саммите мира

На второй день "Глобального саммита мира" в министерстве иностранных дел Швейцарии заявили, что следующее такое мероприятие могут провести еще до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.

По данным СМИ, принимающей страной может стать Саудовская Аравия, Катар или Турция. Президент Швейцарии отметила, что участие Путина возможно даже несмотря на то, что Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

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