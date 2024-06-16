Военный эксперт также рассказал о трудностях, которые будут ждать россиян.

В ближайшее время российские оккупанты, вероятно, будут увеличивать наступательные действия на участке Донецк - Волноваха, а именно на Угледар и Курахово. Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан для 24 канала.

"Они, вероятно, планируют в ближайшие недели развернуть серьезные боевые действия именно на этом направлении. Это общее направление на Покровск", - отметил он.

По словам эксперта, россияне пытаются решить проблему, которая у них скоро может возникнуть. Враг сейчас достраивает железную дорогу, которая станет альтернативой Крымскому мосту, однако там есть мост, к которому ВСУ могут доставать, поэтому могут его уничтожить как только РФ достроит железную дорогу и отправит на ней технику.

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"Мы достаем от Угледара до этого моста. У россиян в ближайшее время будет главная задача - срезать или окружить это угледарское вклинение. Вот почему они выходят на Курахово и в последнее время идут серьезные бои за Георгиевку", - подчеркнул Свитан.

Также полковник ВСУ в запасе заявил, что армия РФ планирует перерезать трассу, с помощью которой идет снабжение угледарского гарнизона. Для этого оккупанты активизировались в районе Старомайорского и Урожайного. На этом направлении россияне пытаются двигаться на Большую Новоселку, чтобы сразу с юга выйти на Покровск.

"Вообще это направление - беда на всю линию фронта, то есть с юга на Покровск и с запада в сторону Курахово и Карловки. Ближайшие несколько месяцев россияне будут сунуть здесь", - отметил эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал УНИАН, ситуация на Покровском направлении остается очень напряженной. По информации Генштаба, оккупанты пытаются прорвать украинские оборонительные рубежи неподалеку Новоалександровки, Евгеновки, Сокола и Уманского.

"Девять атак отражены подразделениями Сил обороны, еще столько же - продолжаются. Ситуация напряженная. Украинские воины принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения российского агрессора вглубь нашей территории", - говорится в сводке.

В свою очередь офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины, герой Украины Виталий Литвин заявил, что ВСУ отбросили российских оккупантов от Липцов, что на Харьковщине.

"Мы сейчас улучшаем там тактическое положение. Совместно с 13 бригадой "Гвардии наступления" "Хартия" проводятся штурмовые действия. Врага мы сейчас немного отбросили от населенного пункта Липцы, ситуация стабильная, контролируемая, но тяжелая, потому что противник постоянно наносит авиаудары управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны, вглубь логистических путей", - заверил он.

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