Даже французские СМИ не слишком хорошего мнения об этих самолетах.

Обещанные Францией истребители Mirage 2000-5 могут быть полезными для Украины, но они все же являются довольно старыми и уступают даже далеко не новым F-16. Бороться с современными российскими самолетами они вряд ли смогут, пишет Le Monde.

Назначение и особенности Mirage 2000-5

Истребитель Mirage 2000-5 является эволюционным улучшением версии 2000C, но все равно эта модификация является старейшим самолетом на вооружении ВВС Франции. Прослужив почти 25 лет, эта модель, безусловно, менее мощная, чем Rafale, который должен окончательно заменить все "Миражи" во французских ВВС к 2030 году.

"Но он далеко не устаревший. Он остается важной частью защиты французского неба, а также внешних операций, в частности под эгидой НАТО", - пишет Le Monde.

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По словам Эммануэля Макрона, этот самолет использовали в качестве "очистителя неба" во время операции французских сил в Сирии в 2018 году. Он также может быть использован для ударов по наземным объектам, что делали другие страны-операторы Mirage 2000-5, но не сама Франция.

Главным преимуществом этого самолета является бортовой радар, способный обнаруживать до 24 целей и отслеживать их. Также истребитель может одновременно запускать четыре ракеты-перехватчики MICA с дальностью до 80 километров. Ракеты могут направляться бортовой системой наведения на начальном этапе полета, а затем переходить на собственную систему наведения с приближением к цели. Это дает минимум времени на реакцию для вражеского самолета, по которому запускают эти ракеты.

Соответствуют ли Mirage 2000-5 потребностям Украины?

Независимо от того, сколько именно самолетов этого типа получит Украина, их полезность не гарантирована, считает Джастин Бронк, эксперт по оборонным системам и исследователь Королевского института объединенных служб в Лондоне.

Во-первых, появление на вооружении ВСУ еще одного типа самолетов потребует налаживания отдельных логистических цепочек и подготовки пилотов отдельно на эти самолеты, что может помешать развертыванию F-16. Именно по этой причине недавно Швеция решила не поставлять свои истребители Gripen, хотя они лучше французских "Миражей".

Но проблема не только в этом. Вторым недостатком в этой ситуации является технологический уровень самих Mirage 2000-5.

"В чем больше всего нуждается украинская авиация, так это в способности поражать российские истребители, которые действуют в 50, 60 или 70 километрах за линией фронта, на очень большой высоте и большой скорости. Только ракеты большой дальности могут быть по-настоящему эффективными, а дальность действия ракет MICA значительно меньше, чем у американских AIM-120 AMRAAM, которыми, вероятно, будут оснащены F-16. И даже этого недостаточно", - сказал Бронк.

Он отметил, что для сбивания российских самолетов, украинским истребителям придется приблизиться к линии фронта. Для безопасности лететь лучше на малой высоте, а это означает, что ракета будет начинать свою траекторию в очень плотной атмосфере и будет вынуждена бороться с гравитацией.

"Это не означает, что Mirage 2000-5 не может выполнять другие роли, например сбивать российские беспилотники, но, учитывая финансовые, материально-технические и человеческие ограничения, я не убежден, что это хорошая идея на данный момент", - подытожил Бронк.

Когда Украина может получить истребители Mirage

Как писал УНИАН, президент Франции Макрон утверждал, что его страна планирует передать Украине неназванное количество этих самолетов до конца текущего года. Но он же сказал, что украинские пилоты только теперь начинают обучение на эти самолеты.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Украина получит "Миражи" не раньше начала 2025 года.

Однако непонятно, сколько самолетов может поступить. Поскольку у самой Франции есть только 6 "свободных" самолетов этого типа, были надежды, что свои самолеты на определенных условиях передаст Греция, которая имеет их много и планирует от них избавиться. Но в Афинах уже заявили, что давать самолеты не хотят.

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