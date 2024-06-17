Сессия саммита проходила в закрытом режиме.

На сессии саммита мира, где в закрытом режиме обсуждали пункт о возвращении незаконно перемещенных украинских детей, военнопленных и гражданских, присутствовали 39 стран.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона. По его словам, результаты откровенного общения "дают сдержанный оптимизм на наработку новых подходов" по возвращению украинцев из российских застенков.

Он отметил, что именно закрытый режим обсуждения дал возможность не просто откровенного общения, а высказывания многими странами возможных наработок по возвращению людей.

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"Кстати, неожиданно, что некоторые страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран таких позиций", - акцентировал Лубинец.

Он добавил, что обсуждали не просто подходы возвращения украинских граждан, но и продолжение создания механизма давления на РФ. "Одним из публичных результатов, о которых можем сказать, что многие страны в своих высказываниях напрямую говорили, что действительно в действиях РФ есть все признаки военного преступления - геноцида", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец считает, что существуют конкретные механизмы давления, которые должны заставить РФ присоединиться к обмену пленными и возвращению украинских детей. Прежде всего дипломатическое давление, но также важно - экономическое.

"Когда страны от дипломатических заявлений перейдут к реальным санкционным давлениям на российскую экономику. Например, вполне вероятно, что на одном из следующих саммитов или встреч может быть предложено: либо РФ возвращается к выполнению устава ООН и всей системы международного гуманитарного права, либо большинство стран принимают решение о применении эмбарго на покупку российской нефти и газа. После такого решения, как долго выдержит российская экономика? Я думаю, это точно будет не годы и даже не месяцы", - акцентировал он.

Лубинец резюмировал, что саммит мира в Швейцарии, где присутствовала 101 международная делегация, стал огромным дипломатическим прорывом Украины.

"Я сразу хочу ответить тем, кто говорит, что не все, кто приехал на саммит, подписали коммюнике. Нет вообще там проблемы, это технические детали. Технически не все страны приняли решение до саммита по присоединению к коммюнике. После возвращения они это будут рассматривать на своих уровнях. Мы точно знаем, что число присоединившихся к коммюнике будет расти", - констатировал омбудсмен.

Саммит мира: итоги

Ранее сообщалось, что 80 стран и четыре организации подписали итоговую декларацию Глобального саммита мира. В документе говорится о возвращении Запорожской АЭС под контроль Украины, восстановлении доступа к морским портам и освобождении всех пленных украинцев.

В обновленном списке подписантов оказалось, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи.

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