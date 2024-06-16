Он опубликовал архивные снимки.

Украинский певец Александр Пономарев показал архивные фото дочери Зои от бывшей жены Елены Мозговой.

Сначала 30-летняя девушка опубликовала фотографии со звездным отцом у себя в Instagram и добавила трогательные слова Пономареву.

"Еще один повод сказать теплые слова папе! С Днем отца! Спасибо и очень люблю", - написала Зоя и добавила фото из детства и сейчас.

Видео дня

Позже сам певец тоже добавил эту сторис себе на страницу.

Что известно о детях Александра Пономарева

Отметим, что Зоя является приемной дочерью Александра. Певец удочерил ее, когда был в браке с продюсером Еленой Мозговой. У экс-супругов также есть общая дочь Евгения, которой 26 лет. А еще Пономарев воспитывает сына Александра от отношений с бывшей женой Викторией Мартынюк. Парню сейчас 17 лет.

К слову, поговаривают, что певица Мария Яремчук, которой приписывали роман с артистом, недавно родила от него ребенка. Однако ни одна из сторон не подтвердила информацию относительно отцовства.

Напомним, недавно дизайнер Андре Тан впервые за долгое время показался с 8-летней дочерью и рассказал о ее успехах.

Вас также могут заинтересовать новости: