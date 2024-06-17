По его словам, вряд ли Путин применит стратегическое ядерное оружие, которое почти наверняка спровоцировало бы третью мировую войну.

Российский лидер Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, если российская армия потерпит поражение в Украине, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко в интервью The Times.

"Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения", - сказал Литвиненко.

Такое поражение, по его словам, может привести к развалу российских фронтов, дезертирству из армии и протестам в Москве.

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В то же время, по словам главы СНБО, нет никакой вероятности того, что Путин применит ядерное оружие, пока Россия имеет преимущество в войне.

Также, по его словам, даже в таком случае, скорее всего, Россия применит тактическое ядерное оружие, имеющее меньшую мощность. Вряд ли Путин применит стратегическое ядерное оружие, которое почти наверняка спровоцировало бы третью мировую войну, поскольку "он хочет жить", подчеркнул секретарь СНБО.

Литвиненко также утверждает, что поражение России на поле боя в Украине не приведет к автоматическому применению Москвой ядерного оружия, поскольку Путин может попытаться убедить свой народ, что такое поражение на самом деле является "победой".

Ядерная угроза со стороны России

После начала полномасштабной войны Россия неоднократно угрожала миру ядерным оружием за ту или иную помощь Украине.

В конце февраля Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые отправят войска в Украину. В частности, диктатор заговорил о "реальной угрозе" ядерной войны, которая будет означать уничтожение человечества.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обсуждает возможность приведения в боевую готовность большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы со стороны России и Китая.

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