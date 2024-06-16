Продолжаются бои с оккупантами / фото 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского

Обещанное Соединенными Штатами Америки вооружение начало поступать на линию фронта, однако этого будет недостаточно, чтобы сразу же отбросить российских захватчиков.

Как рассказал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в комментарии The Telegraph, хотя артиллерийские снаряды уже прибыли, большая часть оборудования и боеприпасов все еще находятся в пути. "Требуется время, чтобы загрузить корабли, которые затем должны пересечь Атлантику. Но мы уже видим результаты", - отметил он.

Первый заместитель министра обороны добавил, что преимущество артиллерии захватнических войск РФ в количестве снарядов уже сократилось с семи до пяти. По мере новых поставок этот разрыв будет сокращаться, добавил Гаврилюк.

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В Кремле заявили, что не планируют останавливать наступление на Харьковском направлении, поскольку хотят создать там буферную зону, чтобы "обезопасить Белгородскую область".

В последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось, что за сутки на этом направлении захватчики дважды атаковали в районе Волчанска. Силы обороны успешно отбили один штурм, еще один - продолжался.

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