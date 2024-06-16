Обещанное Соединенными Штатами Америки вооружение начало поступать на линию фронта, однако этого будет недостаточно, чтобы сразу же отбросить российских захватчиков.
Как рассказал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в комментарии The Telegraph, хотя артиллерийские снаряды уже прибыли, большая часть оборудования и боеприпасов все еще находятся в пути. "Требуется время, чтобы загрузить корабли, которые затем должны пересечь Атлантику. Но мы уже видим результаты", - отметил он.
Первый заместитель министра обороны добавил, что преимущество артиллерии захватнических войск РФ в количестве снарядов уже сократилось с семи до пяти. По мере новых поставок этот разрыв будет сокращаться, добавил Гаврилюк.
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В Кремле заявили, что не планируют останавливать наступление на Харьковском направлении, поскольку хотят создать там буферную зону, чтобы "обезопасить Белгородскую область".
В последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось, что за сутки на этом направлении захватчики дважды атаковали в районе Волчанска. Силы обороны успешно отбили один штурм, еще один - продолжался.