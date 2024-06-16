Он назвал условия, при которых украинцы захотят идти на фронт.

Известный украинский ведущий Геннадий Попенко, который в начале полномасштабного российского вторжения пополнил ряды ВСУ, высказался о мобилизации.

В частности, 45-летний мужчина отметил, что каждый должен защищать Украину от врагов. Однако для желания идти воевать на фронт нужны некоторые условия.

"Думаю, что должен работать закон. Защищать страну должны идти все. За исключением тех, у кого есть отсрочка по закону. Все же просто. Приди и обнови данные в ТЦК. Или сделай это в телефоне. Распределение, обучение, мобилизация и демобилизация - все должно быть в законе. Но такое впечатление, что прозрачный механизм не нужен никому. Уклонисты не хотят актуализировать данные, законодатели не хотят очертить важные вопросы. Например, демобилизацию", - рассказал Геннадий в интервью изданию OBOZ.UA.

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И добавил, что все артисты-беглецы, которые уклоняются от службы должны понимать, что их популярность уже исчезает.

"Я о них не думаю. И желаю того же нашему обществу. Артист на плаву, пока о нем говорят, вспоминают. Если этого не будет, то и артиста не будет", - подчеркнул Попенко.

Напомним, недавно известный ведущий-воин рассказал о реакции любимой на его вступление в ВСУ.

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