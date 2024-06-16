Он уточнил, что за сутки на этом направлении ВСУ уничтожили 38 оккупантов, еще 93 ранили.

Российские оккупанты сократили количество штурмов Часового Яра по сравнению с предыдущими днями.

Об этом Суспільне Донбасс рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин. "За Часов Яр продолжаются бои, но меньше штурмов, это связано с тем, что российские войска или "зализывают раны" или готовятся к будущим действиям", - сказал он.

Волошин сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ остановили семь попыток оккупантов прорвать украинскую оборону в районах Григорьевки и Нового. "За минувшие сутки на этом направлении зафиксировали 1162 минометных и артиллерийских обстрелов, по сравнению с предыдущими сутками таких обстрелов фиксировали 1135. В район Часового Яра было - 292 обстрела, а за минувшие сутки 277. Большая часть обстрелов приходится на южную часть Часового Яра", - сообщил детали Волошин.

Видео дня

По его данным, всего на этом направлении российские оккупанты один раз провели штурм в районе Ивановского.

"Авиация нанесла пять авиаударов, сбросив четыре управляемые авиабомбы. Армия РФ артиллерийскими обстрелами, сбросами с дронов-камикадзе, ланцетами прикрывает проведение штурмовых действий своими подразделениями", - сказал представитель ОСГВ "Хортица".

Волошин уточнил, что за сутки на этом направлении ВСУ уничтожили 38 оккупантов, еще 93 ранили.

Война в Украине: новости

За прошедшие сутки произошло 118 боевых столкновений. Враг нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам три ракетных удара, с применением восьми ракет, 47 авиационных ударов, совершил более 4000 обстрелов, 102 из них - из реактивных систем залпового огня.

По данным Генштаба, с начала июня оккупанты уже применили по нашим военным объектам и гражданской инфраструктуре более 1050 управляемых авиационных бомб.

Вас также могут заинтересовать новости: