Эксперты высказались об эффективности применения беспилотных кораблей.

В Одессе во время Black Sea Security Forum (Черноморского форума по безопасности) показали новейший морской дрон Stalker.

Как передает корреспондент УНИАН, во время панельной дискуссии "Морской бой: Украина уничтожает Черноморский флот и меняет правила игры" обсудили эффективность применения в море беспилотных кораблей. В это время в зале был выставлен образец нового украинского морского дрона Stalker 5.0.

Его длина - 5 метров, ширина - более 1,2 метра. По данным "Думской", в специальном отсеке, оборудованном в корпусе, он может доставлять воду, продовольствие, военное снаряжение и другие грузы на острова или участки побережья, где находятся наши Силы обороны.

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Дрон может использоваться для целей разведки и патрулирования побережья в морских и речных пограничных районах. Навесной бензиновый двигатель мощностью 60 лошадей разгоняет его до скорости более 40 узлов (около 75 км/ч). Крейсерская скорость 30 узлов (55 км в час). Дрон оснащен системой видеосвязи и управления на основе Starlink. Стоимость одного экземпляра около 60 тысяч евро.

По словам участника дискуссии, полковника ВМС ВС Украины Михаила Третьяка, война, которую развязала РФ, в частности события на Черном море, подтолкнула к военному прогрессу. По его информации, сейчас много соответствующих операций выполняют с помощью беспилотников.

"Морские дроны, пожалуй, самые дорогие беспилотники, но жизнь человека - самое дорогое... Мы сейчас действительно стоим на пороге беспилотной войны, когда дроны будут воевать между собой", - подчеркнул Третьяк.

Он добавил, что большие надводные корабли сейчас остаются актуальными, но будущее - за "москитным флотом" - беспилотниками. "Стая" таких дронов способна уничтожить мощный и значительно более дорогой большой корабль. В то же время военный признал, что каждая дроновая миссия, которая происходит на море, - новый вызов, потому что противник тоже учится. В том числе противодействовать беспилотникам и прячет свой корабельный-катерный состав. "Каждый раз нам приходится изобретать новые планы и маршруты..." - рассказал Третьяк.

По мнению полковника британской армии в отставке Ричарда Джастина Кемпа, ВСУ в Черном море достигли большого успеха, но необходимо уделять внимание балансу - между большим кораблями (например, авианосцами), подводными лодками и беспилотниками.

"О танках тоже говорили, что они неэффективны, но в Газе израильская армия показала обратное..." - сказал он. Также эксперт добавил, что когда-то что-то подобное говорили об "устарелости" пехоты, но сейчас все видят, что многое решается на поле боя благодаря именно ей.

О ситуации на море также высказался во время дискуссии бывший Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (1997-2000) генерал Уэсли Кларк.

"Украина должна работать с этими подводными и надводными дронами, потому что эти удары очень уязвимы для РФ... Но необходимо также иметь поддержку с воздуха. Воздушная поддержка очень важна в этой ситуации, потому что Россия имеет большое количество истребителей, знает как их обслуживать, как ими пользоваться. Поэтому мы должны понять, что сейчас есть время, чтобы сделать изменения и помочь и определиться с будущим Украины", - подчеркнул генерал.

Что известно о форуме по безопасности в Одессе:

Black Sea Security Forum длился два дня. Старший аналитик Института Гудзона Люк Коффи во время своего выступления сказал, что возле Одессы нет кораблей Североатлантического Альянса из-за ограничений, действующих в рамках конвенции Монтре.

Этот документ предусматривает, что Турция во время войны, в которой не участвует, закрывает проливы для прохода военных судов. По его мнению, Украина только выиграла от этого, поскольку это не дает зайти в Черное море и российским кораблям, которые находятся за его пределами.

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