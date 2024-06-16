Артист пообщался с маленькой поклонницей.

Популярный украинский певец Артем Пивоваров заплакал прямо на сцене.

Оказалось, что артиста растрогала трагическая история маленькой девочки из Мариуполя, которая вышла к нему на концерте. Она рассказала о подруге, которую потеряла в результате вражеской атаки на родной город.

"Я потеряла свою подружку по имени Катя. Это моя любимая подруга. На нее упала бомба и она умерла", - рассказал с грустью ребенок и после чего Пивоваров не смог сдержать своих слез.

Певец обнял девочку и поддержал ее такими словами:

"Это очень сложно осознать. И я буду стараться говорить с тобой на понятном языке. Ты помнишь ее, и я искренне верю, что ваша дружба, она останется в тебе, останется в твоем сердце. И ты пронесешь ее, и будешь помнить ее такой, какой помнила она тебя. Война, к сожалению, забирает сегодня у нас почти все. Но она не может забрать у нас самое главное - нашу веру и нашу любовь. Даже если мы будем в неволе, мы никогда не перестанем любить".

Затем исполнитель решил посвятить девочке песню и спел свой хит "Ти знаєш, що ти людина".

Напомним, недавно на сцену к Артему Пивоварову выбежала его дочь.

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