Он уверяет, что не является антисемитом.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац раскритиковал слова Александра Лукашенко, акцентировавшего внимание на происхождении людей, которые фигурируют в громком коррупционном деле.

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что в деле инспектора по Витебской области, экс-министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло "больше половины евреев".

"Вот три десятка человек перечислены. Вы меня простите, я не антисемит, но больше половины евреев. Это что, у нас особое, привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем? Все одинаковы перед законом. И евреи, и беларусы, и украинцы, русские и поляки", - сказал он.

Кац в комментарии Jewish News Syndicate назвал эти высказывания неприемлемыми и возмутительными. По его словам, они "звучат как явные антисемитские комментарии". Глава бюро министерства по делам Евразии Юваль Фукс уже подал жалобу послу Беларуси в Израиле.

Другие слова Лукашенко о евреях:

Еще в 2007 году разгорелся скандал, когда Лукшанко сравнил Бобруйск со "свинушником".

"Если вы были в Бобруйске, вы видели, в каком состоянии город? Страшно было зайти, свинушник был. Это в основном еврейский был город, вы знаете, как евреи относятся к месту, где они живут. Посмотрите в Израиле, я вот был… Я ни в коем случае не хочу их обидеть, но они не очень заботятся, чтобы подстрижена трава была, как в Москве, у россиян, белорусов", - сказал он.

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