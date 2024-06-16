Ситуация усложнится в связи с ремонтами энергоблоков атомных электростанций, заявил Кудрицкий.

В следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сейчас. Об этом в эфире "Суспільного" сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, несколько больше будут применяться графики отключений света с 11:00 до 23:00 графики, чем в остальное время суток. И так будет продолжаться, ориентировочно, до конца июля, отметил Кудрицкий,

"Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому надо готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так - достаточно существенными", - заявил он. Видео дня

Также Кудрицкий добавил, что на продолжительность отключений глобально влияют три фактора:

"Это ремонты атомных электростанций, которые традиционно проводятся летом. Это величины импорта. И это погода, которая влияет на потребление".

Отключения света в Украине - прогноз на зиму

Напомним, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, грядущей зимой украинцы могут получать пять-шесть часов электроэнергии в день, но все будет зависеть от обстоятельств:

"Если отвечать на вопрос: шесть-пять часов света для потребителей в день – это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим. Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться, исходя из того, что будет 5-6 часов света в день. Но в конце августа нужно будет обновить прогноз, потому что мы будем понимать, сколько у нас имеющейся генерации".

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