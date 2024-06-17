Во Львове и Львовской области сегодня ожидаются грозы.

Во Львове сегодня, 17 июня, ожидаются грозы. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову в течение суток 17 июня грозы", - говорится в сообщении.

Также, по данным синоптиков, грозы местами ожидаются и по территории Львовской области. Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 17 июня

17 июня погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона с центром над Украиной.

По области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура +23°...+28°. Во Львове столбики термометров покажут +24°...+26°.

В целом, по данным синоптиков, с сегодняшнего дня во Львове будет теплеть, но есть вероятность локальных кратковременных грозовых дождей. В частности, уже 19 июня температура в городе будет повышаться до +28.

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