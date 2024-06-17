Между членами НАТО ведутся активные переговоры по поводу снятия большего количества ракет с хранения.

НАТО ведет переговоры о приведении в боевую готовность большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы со стороны России и Китая. Как заявил глава альянса Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph, Альянс должен продемонстрировать свой ядерный арсенал всему миру, чтобы послать прямой сигнал своим врагам.

Он рассказал, что между членами НАТО ведутся прямые консультации по поводу снятия ракет с хранения и приведения их в боевую готовность.

"Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боевой готовности, а сколько – на сохранении, но нам необходимо провести консультации по этим вопросам. Именно этим мы и занимаемся", - отметил он.

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Столтенберг в интервью The Telegraph заявил, что ядерная прозрачность должна стать краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО

"Конечно, цель НАТО - мир без ядерного оружия, но пока существует ядерное оружие, мы останемся ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО - нет, более опасный мир", - подчеркнул генсек Альянса.

Он также сделал резкое предупреждение об угрозе со стороны Китая, заявив, что Китай, в частности, вкладывает значительные средства в современное вооружение, в том числе в свой ядерный арсенал, который, по его словам, уже к 2030 году вырастет до 1000 боеголовок.

"А это значит, что в недалеком будущем НАТО может столкнуться с тем, с чем никогда раньше не сталкивалась, а именно с двумя потенциальными противниками, обладающими ядерными силами, - Китаем и Россией. Конечно, это чревато последствиями", - предупредил Столтенберг.

США и Великобритания предоставили свои силы ядерного сдерживания НАТО, в то время как другие европейские союзники хранят оружие на своей территории и инвестируют в системы для его запуска.

Как пишет The Telegraph, количество действующего ядерного оружия держится в секрете, но, по оценкам, у Великобритании в любой момент времени развернуто около 40 из 225 единиц. У США - около 1 700 из 3 700.

Путин постоянно угрожает Западу ядерным оружием

После начала полномасштабной войны Россия неоднократно угрожала миру ядерным оружием за ту или иную помощь Украине.

В конце февраля Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые отправят войска в Украину. В частности, диктатор заговорил о "реальной угрозе" ядерной войны, которая будет означать уничтожение человечества.

Также ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Польше ядерным ударом в случае мировой войны. Так он отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что США пообещали России уничтожить все ее войска на территории Украины, если она нанесет ядерный удар.

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