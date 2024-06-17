Специалисты авторитетного портала TechRadar протестировали сотню разных ноутбуков и нашли среди них фаворитов, подходящих для ежедневных рабочих задач.
Выбор ноутбука зависит от кучи факторов: размера дисплея, форм-фактора устройства, общей производительности и, конечно, цены. В приведенной ниже подборке представлены модели, которые помогут вам легко найти подходящий ноутбук в зависимости от ваших потребностей.
- Лучший в целом – Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8. Когда дело доходит до лучших рабочих ноутбуков, вы не ошибетесь, выбрав ThinkPad. Это прочные ноутбуки, рассчитанные на долгие годы работы. ThinkPad X1 Yoga Gen 8 с мощным процессором и ИИ-функциями считается лучшей моделью на рынке.
- Бюджетный вариант – Acer Travelmate P4. В TechRadar говорят. что несмотря на свою дешевизну, этот бюджетный бизнес-ноутбук может похвастаться 14-часовым временем работы, корпусом из алюминиево-магниевого сплава и легким весом.
- Лучший MacBook – Apple MacBook Air 15. Дисплей Liquid Retina передает великолепную картинку в разрешении 2880 x 1864 пикселей, а широкий цветовой охват P3 делают этот его идеальным выбором для работы с фотографиями. Но главная фишка этой модели – ее форм-фактор и небольшой вес.
- Для создателей контента – Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED. Отличается уникальной конфигурацией с двумя дисплеями. А ее мощности достаточно для выполнения большинства современных рабочих и творческих задач.
Ноутбук 2 в 1 – Lenovo Yoga Book 9i. Лучшая реализация технологии двойного экрана; идеально подходит для многозадачных людей, которым нужно гораздо больше места на экране.Видео дня
Ранее обозреватели PC Gamer составили рейтинг лучших игровых ноутбуков, которые можно купить в 2024 году. Среди них есть как флагманские модели, так и бюджетные варианты.
Также специалисты делились лучшими портативными консолями на замену игровому ПК. Если еще совсем недавно портативные консоли были нишевым развлечением, то сейчас гейминг на компактных девайсах популярен как никогда.