Ученые предполагают, что выразительная мимика человеческого лица является эволюционным приобретением.

Успех в жизни в определенной степени зависит от вашей мимики. Новое научное исследование, опубликованное в журнале Nature, свидетельствует, что люди с выразительной мимикой имеют больше преимуществ.

Учёные из Университета Ноттингем Трент (Великобритания) доказали, что люди с более выразительным лицом больше нравятся другим, считаются более приятными и экстравертными и даже лучше ведут переговоры.

Во время двух исследований, в которых приняли участие более 1300 участников, учёные обнаружили, что некоторые люди имеют заметно более экспрессивную мимику, чем другие. Причем это устойчивая индивидуальная черта, которая сохраняется в различных ситуациях, при общении с различными типами социальных партнеров.

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Исследователи говорят, что выразительность лица связана с личностью человека, причем более приятные, экстравертные и невротические люди демонстрируют более оживленные лица. Но выразительность лица также превращается в конкретные социальные преимущества, превышающие влияние личности как таковой.

Ученые провели эксперимент с "переговорной задачей" и зафиксировали, что более экспрессивные люди с большей вероятностью получат большую часть вознаграждения, но только при условии, что они также будут приятными в общении. Исследователи предполагают, что для приятных людей динамическая мимика может служить инструментом налаживания взаимопонимания и сглаживания конфликтов.

В целом результаты указывают на то, что выразительная мимика выполняет функцию "социального клея", который способствует симпатии, сотрудничеству и более плавному взаимодействию. Посторонние наблюдатели и фактические собеседники постоянно оценивали более экспрессивных людей как более симпатичных.

Кроме того эксперимент показал, что выразительная мимика воспринимается как более "читабельная", то есть она облегчает другим понимание намерений и психического состояния собеседника.

"Наши данные показывают, что выразительность лица связана с положительными социальными результатами. Это свидетельствует о том, что более экспрессивные люди успешнее привлекают социальных партнеров и строят отношения. Это также может быть важным для разрешения конфликта", - говорят исследователи.

Эти выводы также бросают вызов идее о том, что так называемый "покер-фейс" (то есть максимально нейтральное выражение лица) является наиболее выгодной мимикой. Учёные предполагают, что для большинства людей отражение внутренних состояний и намерений на лице может вызвать более тёплую реакцию и получить социальное вознаграждение. По мнению исследователей, выразительная мимика является эволюционным приспособлением, которое улучшает социальную сплочённость и сотрудничество.

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