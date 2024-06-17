Двухдневный саммит в Швейцарии был направлен на укрепление глобальной поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог привлечь на свою сторону ряд ключевых стран Юга в ходе саммита в Швейцарии. Эта ситуация бросила тень на его попытку расширить поддержку в борьбе с полномасштабным вторжением России.

Изданием Bloomberg пишет, что Индия, Индонезия, Южная Африка и Саудовская Аравия были в числе стран, которые не подписали итоговое заявление. Из более чем 100 стран и организаций, участвовавших во встрече, только 83 подписали итоговое коммюнике.

Китай уклонился от участия во встречи, а Бразилия, приславшая только наблюдателя, не подписала коммюнике. Таким образом, так называемые страны БРИКС были исключены из числа участников встречи.

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Отказ от участия в конференции среди мировых лидеров обнажил проблему Украины в обеспечении поддержки со стороны стран, не входящих в западное сообщество, которые либо хотят сохранить связи с Москвой, либо иначе смотрят на войну. Конференция показала, что пока Киев пытается сдержать Россию на поле боя, дипломатические усилия терпят неудачу в попытках закрепиться на мировой арене.

Зеленский сказал, что ожидал, что некоторые стран все же подпишут коммюнике после консультаций с правительствами, и назвал прогрессом число делегатов, подписавших соглашение "немедленно".

Неявки на саммит и опоздания

Однако саммит показал, что прогресс, если он и будет, будет медленным. Коммюнике сузили лишь до трех вопросов: обязательства по ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращение похищенных детей и пленных. Но в нем отсутствует формулировка о проведении последующей встречи.

И хотя делегаты сошлись во мнении, что Россию необходимо усадить за стол переговоров, из документа исключили прямое упоминание о шагах по укреплению доверия, направленных на взаимодействие с Москвой.

Зеленский предпринял особые усилия по привлечению Саудовской Аравии, в результате чего на встрече присутствовал глава МИД Фейсал бин Фархан Аль Сауд. Однако чиновник предупредил, что Киев должен быть готов к "трудному компромиссу", чтобы положить конец войне. Такого мнения придерживаются другие потенциальные союзники.

Только варианты, которые "приемлемы для обеих сторон", могут привести к миру, сказал Шин Паван Капур, государственный секретарь МИД Индии, объясняя решение не подписывать итоговую декларацию.

Тем не менее, это была одна из крупнейших встреч мировых лидеров - 57 глав государств и правительств - для непосредственного обсуждения урегулирования войны. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, подписавший декларацию, заявил, что война России имеет пагубные последствия для Африки, в том числе провоцирует инфляцию и "стремительный рост" цен на продовольствие.

Но даже западные лидеры задались вопросом о срочности швейцарской инициативы. Президент Джо Байден пропустил саммит, отправив вместо себя вице-президента Камалу Харрис, которая уехала после первого дня. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц также уехали раньше времени.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отсутствовала на первом пленарном заседании, приехав в воскресенье.

Зеленский был осторожен и не критиковал страны, которым он делает предложения, но дал понять, что Пекин и Бразилия не соответствуют большинству международных партнеров.

"Как только Бразилия и Китай присоединятся к принципам, которые сегодня объединяют все цивилизованные страны, мы будем рады услышать их мысли - даже если они иногда не совпадают с мнением большинства мира", - сказал Зеленский.

Самит мира в Швейцари - последние новости

80 стран и четыре организации подписали итоговую декларацию Глобального саммита мира. В обновленном списке подписантов оказалось, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи.

При этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной.

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