Она также впервые показала совместное фото в сети.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая известна по сериалам "Сваты", "Папик-2", "Три цвета любви" и другим киноработам, обратилась к своему мужу.

Она тщательно скрывает любимого и свою личную жизнь. Однако сегодня, 16 июня, по случаю Дня отца она показала часть его тела у себя в Instagram. Лицо все же ее избранник не захотел показывать в сети.

"Спасибо, что позволил выложить фото с твоим плечом. Любим", - написала в шутку Кошмал и опубликовала фото с сыном и мужем.

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Актриса добавила, что любимый является прекрасным отцом для их общего 6-летнего сына Михаила и обратилась к нему так:

"Ты разрушил все стереотипы о том, что папа - это тебе не мама. Спасибо за все бессонные ночи, поддержку, сказки на ночь для него, игры, вкусные обеды и ужины, смастеренные халабуды, терпение, любовь и чувство безопасности. Спасибо, что ты всегда мама-папа, когда я работаю или воплощаю свои странные идеи".

Напомним, недавно Анна Кошмал рассказала о воспитании единственного сына и ответила на вопрос подписчицы, планирует ли стать мамой во второй раз в ближайшее время.

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