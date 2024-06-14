В WhatsApp 'прокачали' видеозвонки и добавили другие полезные функции

Теперь в видеозвонках на всех устройствах могут принимать участие до 32 человек.

Разработчики WhatsApp выпустили крупное обновление, которое направлено на улучшение аудио- и видеозвонков в мессенджере. Об этом сообщается в блоге компании.

Главным нововведением в новой версии WhatsApp стало увеличение максимального числа участников в видеозвонках с 8 до 32 человек. Ранее столько человек могли одновременно участвовать только в аудиозвонке.

Также с новым апдейтом появилась индикация говорящего – теперь картинка участника, который говорит в данный момент, автоматически подсвечивается и увеличивается для всех участников. А еще пользователи теперь могут демонстрировать экран своим собеседникам вместе со звуком для совместного просмотра видео.

Видео дня

Наконец, в компании сообщили, что видеозвонки WhatsApp переходят на новый формат MLow. Благодаря нему качество картинки и звука будет хорошим даже при плохой связи. А на мобильных девайсах стало доступно улучшенное шумо- и эхоподавление, благодаря чему можно совершать звонки даже в шумных местах.

Обновленный WhatsApp с новыми функциями распространяется постепенно – на это может потребоваться от 1 до 3 дней.

В предыдущем обновлении WhatsApp впервые за много лет получил новый дизайн. Все нововведения были основаны на пожеланиях пользователей мессенджера, которым не нравилась навигация или цветовая палитра.

А скоро через WhatsApp можно будет писать пользователям других мессенджеров. В бета-версию приложения добавили совместимость с Telegram и Discord, а позже обещают добавить поддержку вообще всех мессенджеров. Эту функцию разработали из-за антимонопольного закона ЕС.

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