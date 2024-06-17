Он отметил, что жизнь в столице подорожала.

Сын украинского рэпера Потапа от продюсера Ирины Горовой - Андрей Потапенко - назвал сумму, которую сейчас тратит на жизнь в столице.

15-летний парень ответил на вопрос о деньгах в видео в TikTok. В частности, он отметил, что ежемесячные расходы киевлян зависят от многих факторов.

"Смотря, где расположен твой дом. Если где-то в центре Киева, то видимо 150-200 тысяч гривень. Я трачу около 10 тысяч гривень ежемесячно. Я живу комфортно, к бабушке хожу. Не очень много трачу. Я больше трачу на одежду и что-то такое. Закупаюсь где-то раз в месяц. Может, раз в два. Когда мы идем с мамой, то, наверное, тратим пять-шесть тысяч гривень. Сейчас цены в Киеве поднялись", - рассказал Андрей.

Также сын Потапа признался, что летние каникулы он проведет с папой за пределами Украины. Вместе они будут отдыхать и играть в баскетбол, которым много лет увлекается Андрей.

"Я летом еду к своему папе. Буду там у него играть в баскетбол. Планирую в будущем заниматься баскетболом", - подчеркнул парень.

Напомним, недавно сын Потапа рассказал, реагирует ли его отец на постоянный хейт в сети.

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