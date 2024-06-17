В понедельник, 17 июня, в Киеве ожидается тепла, но влажная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром ожидается +19°, а днем воздух в столице прогреется до +24°. Ожидается облачная погода с прояснениями, днем пройдет небольшой дождь.
Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 743-745 миллиметров ртутного столба.
Погода 17 июня - прогноз по Украине
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +24°, небольшой дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, ливень.
В Тернополе 17 июня ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +14°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°.
В Виннице сегодня будет +15°...+27°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +25°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +26°, небольшая облачность, небольшой дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+24°, дождь.
В Одессе 17 июня - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +27°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность, ливень.
В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +28°.
В Запорожье температура ночью +19°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +18°, а днем +24°, небольшая облачность, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +24°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +17°...+25°.
В Краматорске сегодня облачно с проснениями, температура ночью +17°, днем +26°, ливень.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +27°, дождь с грозой.