Температура в столице повысится до +24°.

В понедельник, 17 июня, в Киеве ожидается тепла, но влажная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром ожидается +19°, а днем воздух в столице прогреется до +24°. Ожидается облачная погода с прояснениями, днем пройдет небольшой дождь.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 743-745 миллиметров ртутного столба.

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Погода 17 июня - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +24°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, ливень.

В Тернополе 17 июня ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +14°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°.

В Виннице сегодня будет +15°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +25°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +26°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+24°, дождь.

В Одессе 17 июня - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +27°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +18°, а днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +24°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +17°...+25°.

В Краматорске сегодня облачно с проснениями, температура ночью +17°, днем +26°, ливень.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +27°, дождь с грозой.

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