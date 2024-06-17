Праздник 17 июня - Всемирный день крокодила, День приманивания муз, Всемирный день мусорщика, Всемирный день каратэ, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 17 июня
- Какой сегодня церковный праздник
- Народные приметы 17 июня - что можно и нельзя делать
17 июня - 168-й день года (169-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 197 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
17 июня праздник отмечается далеко не в одной стране мира - предлагаем вам узнать, какие важные события встречают в эту дату в разных уголках планеты:
- День поедания овощей, День "Возьми свою кошку на работу", День яблочного штруделя - США.
- День медицинского работника - Азербайджан.
- День оккупации - Латвия.
- День отца - Гватемала, Сальвадор.
- День независимости - Исландия.
- День памяти жертв лесных пожаров - Португалия.
- День национальных героев - Бермуды.
- День авиации - Румыния.
Что касается того, какой праздник сегодня в Украине, то наша страна не отмечает никаких важных дат, поэтому жители Украины могут по желанию присоединиться к празднованию любого из международных торжеств.
Важные события в истории 17 июня
- 1579 - английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением.
- 1789 - во Франции депутаты третьего сословия Генеральных штатов, поддержанные низшими слоями духовенства и дворянства, провозгласили себя Национальным собранием. Последовавшая попытка разгона Национального собрания привела к народному восстанию 13-14 июля, взятию Бастилии и победе Французской революции.
- 1885 - в Нью-Йорк на борту французского парохода "Isere" прибыл дар французского народа Соединённым Штатам Америки - статуя Свободы.
- 1898 - Сенат США согласился на аннексию Гавайев.
- 1918 - Саксония предложила Литве создать единое государство.
- 1925 - в Женеве подписан Протокол о запрещении применения на войне ядовитых, удушливых и других подобных газов и биосредств.
- 1939 - во Франции в последний раз произошла публичная казнь на гильотине (казнят серийного убийцу Эжена Вейдмана).
- 1941 - отдан приказ верховного главнокомандования вооружённых сил Германии начать осуществление плана "Барбаросса" с утра 22 июня.
- 1944 - в результате референдума расторгнута датско-исландская уния, Исландия провозглашена полностью независимой республикой.
- 1950 - чикагский хирург Ричард Лоулер за 45 минут выполнил первую в мире операцию по пересадке почки человеку.
- 1967 - Китайская Народная Республика произвела успешное испытание своей первой водородной бомбы.
- 1969 - на подмостках Бродвея прошла премьера мюзикла "О, Калькутта!" - первой постановки, в которой на сцене играли обнажённые актёры.
- 1970 - Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid.
- 1980 - Led Zeppelin начали трёхнедельное европейское турне. Как оказалось, это была прощальная гастроль группы, так как после смерти Джона Бонема в сентябре того же года коллектив прекратил своё существование.
- 1985 - появилась кабельная телесеть Discovery.
- 1991 - В ЮАР отменён Закон о регистрации новорождённых по расовому признаку, что фактически означало упразднение апартеида в этой стране.
Какой сегодня церковный праздник
Православные христиане, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают 17 июня праздник - День памяти мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских. Верующие, которые встречают торжества по старому стилю, сегодня празднуют Дeнь пaмяти cвятитeля Митpoфaнa, пaтpиapxa Кoнcтaнтинoпoльcкoгo и Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Мeфoдия, игумeнa Пeшнoшcкoгo.
Народные приметы 17 июня - что можно и нельзя делать
Приметы в этот день гласят, что необходимо обязательно чем-то удобрить землю, иначе хорошего урожая вы не дождетесь. Хозяйки в старину 17 июня убирали в доме, накрывали богатый обед или ужин, а также зажигали свечи - считалось, что такой ритуал привлечет богатство и благополучие в семью.
Народные приметы о погоде 17 июня:
- идет дождь - в ближайшие 2-3 дня он продолжится;
- душно на рассвете - скоро пойдет дождь;
- небо покрыто тучами - к сильным ливням.
Категорически запрещают приметы на сегодня оставлять двери открытыми - через них в жилище может ворваться нечистая сила. Также не стоит бездельничать и лениться, иначе денег не будет. Воздержитесь от того чтобы обниматься с людьми - отдадите им свое счастье, а также от выбрасывания мусора после захода солнца, ведь на помойку отправится и ваше финансовое благополучие.