Сегодня отмечается Всемирный день крокодила и День приманивания муз.

Праздник 17 июня - Всемирный день крокодила, День приманивания муз, Всемирный день мусорщика, Всемирный день каратэ, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

17 июня - 168-й день года (169-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 197 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

17 июня праздник отмечается далеко не в одной стране мира - предлагаем вам узнать, какие важные события встречают в эту дату в разных уголках планеты:

Видео дня

День поедания овощей, День "Возьми свою кошку на работу", День яблочного штруделя - США .

. День медицинского работника - Азербайджан .

. День оккупации - Латвия .

. День отца - Гватемала, Сальвадор .

. День независимости - Исландия .

. День памяти жертв лесных пожаров - Португалия .

. День национальных героев - Бермуды .

. День авиации - Румыния .

Что касается того, какой праздник сегодня в Украине, то наша страна не отмечает никаких важных дат, поэтому жители Украины могут по желанию присоединиться к празднованию любого из международных торжеств.

Важные события в истории 17 июня

1579 - английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением.

1789 - во Франции депутаты третьего сословия Генеральных штатов, поддержанные низшими слоями духовенства и дворянства, провозгласили себя Национальным собранием. Последовавшая попытка разгона Национального собрания привела к народному восстанию 13-14 июля, взятию Бастилии и победе Французской революции.

1885 - в Нью-Йорк на борту французского парохода "Isere" прибыл дар французского народа Соединённым Штатам Америки - статуя Свободы.

1898 - Сенат США согласился на аннексию Гавайев.

1918 - Саксония предложила Литве создать единое государство.

1925 - в Женеве подписан Протокол о запрещении применения на войне ядовитых, удушливых и других подобных газов и биосредств.

1939 - во Франции в последний раз произошла публичная казнь на гильотине (казнят серийного убийцу Эжена Вейдмана).

1941 - отдан приказ верховного главнокомандования вооружённых сил Германии начать осуществление плана "Барбаросса" с утра 22 июня.

1944 - в результате референдума расторгнута датско-исландская уния, Исландия провозглашена полностью независимой республикой.

1950 - чикагский хирург Ричард Лоулер за 45 минут выполнил первую в мире операцию по пересадке почки человеку.

1967 - Китайская Народная Республика произвела успешное испытание своей первой водородной бомбы.

1969 - на подмостках Бродвея прошла премьера мюзикла "О, Калькутта!" - первой постановки, в которой на сцене играли обнажённые актёры.

1970 - Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid.

1980 - Led Zeppelin начали трёхнедельное европейское турне. Как оказалось, это была прощальная гастроль группы, так как после смерти Джона Бонема в сентябре того же года коллектив прекратил своё существование.

1985 - появилась кабельная телесеть Discovery.

1991 - В ЮАР отменён Закон о регистрации новорождённых по расовому признаку, что фактически означало упразднение апартеида в этой стране.

Какой сегодня церковный праздник

Православные христиане, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают 17 июня праздник - День памяти мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских. Верующие, которые встречают торжества по старому стилю, сегодня празднуют Дeнь пaмяти cвятитeля Митpoфaнa, пaтpиapxa Кoнcтaнтинoпoльcкoгo и Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Мeфoдия, игумeнa Пeшнoшcкoгo.

Народные приметы 17 июня - что можно и нельзя делать

Приметы в этот день гласят, что необходимо обязательно чем-то удобрить землю, иначе хорошего урожая вы не дождетесь. Хозяйки в старину 17 июня убирали в доме, накрывали богатый обед или ужин, а также зажигали свечи - считалось, что такой ритуал привлечет богатство и благополучие в семью.

Народные приметы о погоде 17 июня:

идет дождь - в ближайшие 2-3 дня он продолжится;

душно на рассвете - скоро пойдет дождь;

небо покрыто тучами - к сильным ливням.

Категорически запрещают приметы на сегодня оставлять двери открытыми - через них в жилище может ворваться нечистая сила. Также не стоит бездельничать и лениться, иначе денег не будет. Воздержитесь от того чтобы обниматься с людьми - отдадите им свое счастье, а также от выбрасывания мусора после захода солнца, ведь на помойку отправится и ваше финансовое благополучие.

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