В составе ЧФ РФ остаются восемь ракетоносителей, среди них три подводные лодки, три МРК и два фрегата.

В Военно-Морских силах ВС Украины рассказали, что, по состоянию на сейчас, уничтожено почти три десятка кораблей Черноморского флота РФ, а самые приоритетные цели - ракетоносители, потому что они несут наибольшую угрозу. Об этом РБК-Украина рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, согласно официальным данным, повреждено 28 единиц корабельно-катерного состава Черноморского флота РФ.

"Еще более 10 единиц у них были в ремонте. Но многие из тех кораблей, которые сейчас у них в строю, тоже получали повреждения. Например, оба фрегата "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Значительная часть кораблей противника уже познакомилась и с дронами, и с ракетами. И некоторые из них уже были восстановлены", - рассказал военный.

Видео дня

Он уточнил, что некоторые из пораженных кораблей пока остаются в ремонте, некоторые из них еще долго будут находиться там из-за серьезных повреждений.

"Знаете, как интересно произошло с большими десантными кораблями? Мы дождались, пока они их привели в порядок, и после этого ударили. А ремонтировать их было сверхсложно, потому что это 775 проект, они польского производства. А поляки, разумеется, отказываются их обслуживать. И они в обход санкций пытались покупать какие-то детали, заменители", - сказал Плетенчук.

Из-за этих обстоятельств, по его мнению, теперь оккупанты не будут спешить с ремонтом этих БДК.

Он пояснил, что в количество "28" вошли единицы, которые были уничтожены, но в это же количество в определенный период относили также некоторые единицы вроде катеров, а значительных плавсредств среди них полтора десятка.

"Начиная с флагмана ("Москва" - УНИАН) и заканчивая четырьмя большими десантными кораблями второго ранга. Первого ранга был только крейсер "Москва". Это также подводная лодка "Ростов-на-Дону", "Котов", "Ивановец", "Василий Бех" и другие", - подчеркнул спикер.

В общем, выведено из строя - треть ЧФ РФ.

По словам Плетенчука, приоритетной целью Силы обороны в Черном море являются ракетоносители, потому что это фактически единственные корабли, которые еще могут как-то влиять на Украину, остальные сейчас не представляют "такой угрозы". Сейчас известно об уничтожении таких носителей ракет: два малых ракетных катера "Аскольд", "Циклон" и подводная лодка и "Ростов-на-Дону". Остается восемь, среди них три подводные лодки, три малых ракетных катера "Буян-М" и два фрегата - "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Как Россия прячет от атак ВСУ свои субмарины - подробности

Как сообщал УНИАН, РФ держит свои субмарины в пунктах базирования в Черном море в полупогруженном состоянии, чтобы защитить их от потенциальных атак Сил обороны Украины. По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, на поверхности остается только мостик, а непосредственно корпус - под водой. По мнению Плетенчука, безопасным местом пребывания своих подводных лодок оккупанты могут считать только положение под водой.

Он отметил, что на постоянной основе подводные лодки находятся в пункте базирования в Новороссийске (РФ). По его данным, это одна из двух и фактически единственная база в Черном море, которая расположена на более или менее большом расстоянии от средств поражения ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: