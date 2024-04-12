Стресс по поводу отпуска с любимым человеком может стать настоящей проблемой.

Совместное путешествие со своей второй половинкой имеет множество плюсов – от возможности совместно наслаждаться закатом на берегу моря с бокалом вина до экономии. Однако также совместны отпуск может положить конец отношениям.

Как пишет The Independent, примерно 60% опрошенных туристов признались, что рассматривают свой первый романтический отпуск с новым партнером как испытание, по итогам которого они смогут определить, действительно ли они совместимы.

Согласно исследованию, проведенного по заказу Tui Blue, пары обеспокоены тем, что пребывание рядом друг с другом весь день и ночь может вызвать у них настоящий шок и заставить их задуматься, действительно ли им нравится их партнер.

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Отмечается, что три самых больших страха для молодых пар в отпуске включают храп во время сна (29%), испускание газов рядом партнером (29%) и совместное использование ванной комнаты (26%).

Среди других неприятностей, которые беспокоят людей, – это осознание того, насколько они грязнули (20%). И хотя нет ничего плохого в близких отношениях с семьей, 13% респондентов заявили, что, узнав, что их партнер каждый день общается с семьей по FaceTime, они могут усомниться в статусе их отношений.

Эксперт по науке о взаимоотношениях Пол Брансон согласен, что стресс по поводу отпуска с любимым человеком может стать настоящей проблемой.

"Первая совместная поездка – это захватывающий, но нервный шаг для большинства молодых пар... Может возникнуть тревога из-за того, что вы проводите так много времени наедине, что это может раскрыть друг другу потенциальные раздражающие или необычные привычки… или, что еще хуже, "нехорошие", – отметил Брансон.

При этом эксперты установили, что беспокойство по поводу расставания с новым парнем или девушкой накапливается с возрастом: опрос 2004 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет показал, что 41% людей в возрасте 56-65 лет ждут, пока пройдет шесть месяцев, чтобы забронировать совместный отпуск. Тем временем, люди в возрасте 18-35 лет с большей вероятностью проверяли свои отношения быстрее, не теряя времени на то, чтобы увидеть, процветают ли их отношения или резко прекращаются после поездки. Исследование показало, что 20% людей в этой возрастной группе говорили о совместном отпуске уже после двух недель знакомства.

В то же время, Брансон дал новоиспеченным влюбленным несколько полезных советов, как сделать первый совместный отпуск комфортным для обоих. Это включает в себя выбор маршрута отпуска, который соответствует интересам обоих, чтобы свести к минимуму конфликты и максимизировать шансы весело провести время вместе.

Как сообщал УНИАН, ранее исследование Hotels.com показало, что треть пар расстаются во время отпуска из-за "отельных привычек" партнера. При этом 88% участников опроса заявили, что поведение партнера в поездках отбило у них желание путешествовать совместно.

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