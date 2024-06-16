Такое решение может нести определенные риски, особенно для ребенка, объясняет адвокат.

В Украине женщины или мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации. Об этом говорится в статье 23 закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке". Однако есть случаи, когда один из родителей намеренно отказывается от прав на ребенка, чтобы другой имел отсрочку. Адвокат Елена Воронкова рассказала для РБК-Украина, есть ли риски в такой "схеме".

Она отметила, что наибольшим риском для ребенка является угроза оказаться в детском доме. Это может произойти, если одного из опекунов лишат родительских прав, а с другим что-то случится.

"Мать сможет обратиться в суд за восстановлением родительских прав, но эта процедура сложная и требует времени. Это может затянуться и на полгода, и на год, который ребенок проведет не в совсем комфортных условиях", - отметила адвокат. Видео дня

В свою очередь лишение родительских прав осуществляется только на основании решения суда с соответствующим заключением органов опеки и попечительства. По словам Воронковой, ответственные родители не идут на такой риск, ведь понимают последствия.

"Если идти от обратного, то как условно "отдать" ребенка не ответственному родителю. Но в каждой ситуации все отдельно нужно решать, потому что может и так случиться, что это наиболее логичный и единственно возможный вариант для людей", - объяснила адвокат.

В каком случае могут мобилизовать отца-одиночку

Известно, что отца-одиночку могут мобилизовать только по его добровольному согласию. Если же официальных документов об отсрочке у него нет и ему была вручена повестка, то необходимо прийти в ТЦК с документами, подтверждающими основание для отсрочки.

Для того, чтобы оформить отсрочку на основании самостоятельного воспитания и содержания ребенка, нужно предоставить следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного;

один из документов: свидетельство о смерти матери ребенка, решение суда об объявлении матери умершей, решение суда о лишении матери родительских прав или решение суда о признании матери без вести отсутствующей.

Кроме того, можно добавить приговор суда, в котором говорится о том, что мать ребенка отбывает наказание в местах лишения свободы, или решение суда об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка / выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины.

Мобилизация в Украине

Ранее командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук рассказал, как будут воевать бывшие заключенные. По его словам, их будут направлять в обычные подразделения по одному, или по двое на отделение.

"В одни подразделения нельзя объединять, потому что это [будет] штрафбат и это очень плохая история. Последствия - отобьем желание идти мобилизоваться другим заключенным. Потому что это будет аналог российского "Шторм Z". И если кто-то хочет такую концепцию реализовать, то надо помнить, что в российских тюрьмах сидело около 700 тысяч человек, в украинских - 30 тысяч, поэтому история о "мясных штурмах" нереальна для Украины", - объяснил военный.

Также юристы рассказали, имеют ли право представители ТЦК задерживать человека и ограничивать его действия во время вручения повестки. Они отметили, что этого работники делать не могут, тем более когда речь идет о применении физической силы, однако есть определенные нюансы.

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