Западному блоку тяжело подтянуть на "мирную сторону" большое число африканских и азиатских стран.

"Глобальный саммит мира" в Швейцарии не способствовал укреплению мира, более действенным способом помочь Украине остается поддержка ее армии и экономики.

Об этом пишет журналист и политолог Андреас Рюэш для Neue Zürcher Zeitung. По его словам, Швейцария добилася организационного успеха - саммит, который посетили представители почти половины государств мира, прошел без опасных инцидентов и открытых споров между делегациями.

В то же время на встрече не появились новые модели достижения мира. В итоговой декларации "туманно" упоминается, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс, однако Путин уже заявил, что пойдет на переговоры только в случае, если Украина отдаст ему четыре области.

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Еще в феврале прошлого года 141 государство поддержало резолюцию Генассамблеи ООН с призывом немедленно вывести российские войска из Украины. Теперь же 80 государств подписали "значительно более слабый текст", а формулировка "агрессия России против Украины" выпала из первоначального проекта.

"Тем не менее, следует приветствовать тот факт, что саммит четко признал территориальную целостность Украины как основу будущего мира. Поэтому у токсичного требования территориальных компромиссов, решения, основанного на принципе "земля в обмен на мир", не было никаких шансов", - говорится в статье.

Таже журналист называет серьезной неудачей отсутствие высоких представителей Бразилии, Южной Африки и Индии, чьи делегации отвергли итоговую декларацию. А американский президент Джо Байден оставил мероприятие без "ожидаемого веса".

Полную готовность принять участие в мероприятии со своим главой государства или правительства выразили 56 стран, 40 из них - принадлежат к западному демократическому миру. За исключением Аргентины и Кении, 16 остальных стран не были представлены политическими тяжеловесами. Журналист отмечает, что западному блоку тяжело подтянуть на "мирную сторону" большое число африканских и азиатских стран, также на это влияет позиция Китая.

Автор статьи убежден, что подобная дипломатия не является идеальным путем к миру, правильнее было бы укрепить Украину в военном и экономическом отношении.

"Поэтому все, кто заботится о безопасности Европы, должны сделать гораздо больше, чем это было до сих пор. Это касается и Швейцарии. Было бы ошибкой считать, что наша страна добилась своего с помощью такой престижной дипломатии и теперь может спокойно отдыхать", - добавил он.

Саммит мира: итоги

Саммит мира в Швейцарии проходил 15-16 июня. В нем приняли участие 101 страна и международная организация.

Итоговую декларацию подписали 80 стран и четыре организации. Отказались ставить свои подписи представители Ватикана, Саудовской Аравии, Таиланда, Индии, Мексики, ЮАР, Бразилии, Армении, Бахрейна, Индонезии, Колумбии, Ливии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Позже стало известно, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи. Таким образом количество подписантов снизилось до 78.

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