Сам Китай, похоже, первым выбрал курс на гибридную войну против Запада, в том числе и путем поддержки российской агрессии.

Запад больше не рассматривает Китай как потенциального партнера и видит в нем геополитического соперника. Об этом пишет The New York Times, подводя итоги саммита "Большой семерки" (G7), состоявшегося на этой неделе в Италии.

"В итоговом коммюнике [саммита] есть 28 ссылок на Китай, почти все они описывают Пекин как злобную силу. Контраст с изображением Китая всего несколько лет назад резкий", - отмечает издание.

На прошлых саммитах крупнейшие экономики Запада часто говорили о сотрудничестве с Пекином в контексте борьбы с изменением климата, противостояния терроризму и распространению ядерного оружия. Хотя Китай никогда не приглашали в G7 (кстати, в отличие от России, которую выгнали из этого клуба из-за оккупации Крыма), Пекин часто описывали как "партнера", в частности поставщика товаров и рынок сбыта для западных товаров.

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Даже после начала полномасштабной войны в Украине Запад смотрел на Китай, как на силу, которая сдерживает Кремль от еще большей эскалации.

"Больше этого не будет. В этом году Китай и Россия часто обсуждались на одном дыхании и в тех же угрожающих выражениях, что, возможно, является естественным результатом их углубления партнерства", - отмечает издание.

Теперь в коммюнике саммита G7 присутствуют прямые обещания введения санкций против китайских компаний, которые поддерживают военную машину России. По данным NYT, внутри администрации президента США Джо Байдена растет убеждение, что китайский правитель Си Цзиньпин за последний год изменил свое отношение к войне в Украине, и теперь Пекин намерен все больше поддерживать Россию.

Автор публикации отмечает, что нарастающая враждебность Запада к Китаю связана не только с его ролью в поддержке захватнических стремлений Москвы. Пекин обвиняют в серии серьезных хакерских атак на американскую и европейскую критическую инфраструктуру. Американские официальные лица говорят, что киберактивность Китая является подготовкой к возможной войне с Тайванем, во время которой Пекин попытается парализовать США остановкой их критической инфраструктуры.

Агрессивное поведение Китая

Как писал УНИАН, Китай регулярно устраивает военные учения вокруг Тайваня, в рамках которых неприкрыто отрабатывает действия по блокаде и нападению на островное государство. Последние такие учения состоялись в мае.

Также китайская военная авиация систематически прибегает к провокациям рядом с кораблями западных стран, которые патрулируют нейтральные воды вблизи КНДР в рамках мандата ООН на соблюдение санкций против Пхеньяна.

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