Ивана Купала 2024 Украина будет отмечать по новому церковному календарю - в июне.

Ивана Купала - праздник, дошедший к нам со времен язычества, окутанный разными легендами и поверьями. Несмотря на языческие корни, его широко отмечают и сегодня и верят, что ночь на Ивана Купала - полна чудес. О традициях, ритуалах, а также запретах этого дня рассказываем в материале.

Праздник Ивана Купала и его история

День Ивана Купала пришел к нам от древних славян и изначально был посвящен летнему солнцестоянию. В это время наши предки поклонялись богу Купала, покровителю плодоношения и цветения. От Купалы походил и главный ритуал этого дня - купание в водоемах и банях. Считалось, что таким образом смывали с себя грехи и болезни.

С приходом христианства праздник получил новую трактовку - его стали называть в честь святого Иоанна Крестителя, рождество которого также отмечали в эту дату. Так праздник из Купалы стал Ивана Купала и совместил в себе языческие и христианские корни.

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Когда праздник Ивана Купала в 2024 году

Дата праздника менялась уже несколько раз. Изначально, как говорили, его отмечали в день летнего солнцестояния, но при переходе на юлианский календарь дата сдвинулась на 7 июля, в день Рождества Иоанна Крестителя (астрономический день летнего солнцестояния выпадает 20 или 21 июня). После того, как 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, Рождество Иоанна Крестителя сместилось на 13 дней раньше - с ним и праздник Купалы.

Ивана Купала 2024 Украина будет отмечать 24 июня по новому календарю и 7 июля - по старому.

Хотя правильнее было бы отмечать Купалу именно в день летнего солнцестояния, который в 2024 году выпадает на 20 июня, когда наступает самая короткая ночь в году.

Традиции дня и что нельзя делать на Ивана Купала

Праздник Купалы богат на обычаи.

Одна из традиций - в ночь на Купалу устраивают народные гуляния. На берегах рек и озер разжигают большие костры, через которые прыгают - делают ритуальное омовение огнем, которое очищает и избавляет от болезней. Наши предки в купальском костре сжигали все старые и ненужные вещи, костру нашептывали все боли и обиды, чтобы они ушли за дымом.

В старину считалось, что тот, кто не появился у купальского костра – либо ведьма, либо колдун.

Еще один ритуал праздника - нужно умыться росой, которая в ночь на Купалу становится чудодейственной, поэтому всякий, кто умоется ею, будет здоров и красив в течение года.

Можно ли купаться на Ивана Купала? Да, в праздник обязательно нужно искупаться, но сделать это нужно до захода солнца.

Самая известная легенда самой короткой купальской ночи - в это время раз в год, ровно в полночь и на очень короткое мгновение, расцветает папоротник. Если его найти ночью в лесу, то он покажет клад, а также принесет счастье и богатство. Конечно, цвет папоротника охраняют темные силы, поэтому не всякому дано его найти и использовать.

Кроме папоротника, в ночь на Ивана Купалу собирают мать-и-мачеху, полынь, крапиву, багульник и душицу, которые сушат, готовят из них лечебные отвары, а в старину травами окуривали дома, прогоняя все недоброе и привлекая удачу и достаток. Собранные в купальскую ночь цветы иван-да-марья раскладывают по углам дома - они защищают жилье от воров, а на пороге дома и на подоконниках кладут крапиву - она отваживает ведьм.

Есть в праздник Купал и ряд запретов:

в ночь на Купала нельзя спать - в гости может нагрянуть нечисть и навредить домашним животным;

нельзя в купальскую ночь ходить в лес - нечисть может навредить (поэтому за цветком папоротника отправляются только самые отважные);

не стоит купаться ночью - по той же причине, что и ходить в лес;

в сам праздник нельзя давать в долг - плохая примета, которая сулит нищету и проблемы с деньгами.

Продавать или отдавать свои вещи на Купала тоже нельзя, а также поднимать с земли деньги, найденные в праздник – привлечешь в дом болезни и неприятности.

Приметы и гадания на Ивана Купала

До нашего времени сохранилось множество купальских гаданий. Самое популярное гадание на Ивана Купала связанное с прыжками через купальский костер. Считается, кто прыгнет через костер выше всех, у того будет самый счастливый год. Прыгают через огонь и парами, держась за руки - тем, кому при этом удастся не разомкнуть рук, сулят крепкий и счастливый брак.

Девушки гадают на суженых с помощью венков из трав и цветов. К венку нужно прикрепить зажженную свечу и спустить его на воду:

в какую сторону поплывет венок - в той стороне и будешь замужем;

далеко уплывший венок означает скорое замужество или долгую жизнь;

если венок крутится на месте, то замужество нужно отложить до следующего года.

Если же венок тонет, то девушка выйдет замуж еще не скоро.

По приметам, если в ночь на праздник звездное небо - будет много грибов, а если много росы на Купалу - к богатому урожаю огурцов. Есть также еще одна интересная примета - говорят, что любое желание сбудется, если на Ивана Купалу перелезть через двенадцать разных оград.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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