Развертывание С-500 в Крыму может стать для России промежуточным решением проблемы потерь С-300 и С-400.

Россия разместила в Крыму компоненты своей новейшей єкспериментальной ЗРК С-500 "Прометей". Как пишет Newsweek, пока неясно, какие именно части системы были переброшены в Крым, поскольку системы ПВО такого типа состоят из нескольких различных элементов, включая командные пункты, радары и пусковые установки.

Как пишет издание, точно неизвестно, сколько С-500 есть у России, но Москва заявила, что рассчитывает начать серийное производство системы к следующему году.

"В настоящее время Россия располагает одним действующим полком С-500, что обычно предполагает наличие двух батальонов с двумя зенитными батареями в каждом, то есть всего их четыре", - сказал Newsweek Сидхарт Каушал, научный сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute. Видео дня

Первые С-500 были развернуты в окрестностях Москвы осенью 2021 года. Однако постоянные удары Украины по наземным средствам ПВО России в Крыму, в том числе по С-400, вынудили Москву переместить вооружение для защиты своих баз и инфраструктуры, и "дальнейшие удары Украины по таким объектам ПВО могут сделать полуостров непригодным для размещения российских военных", - считают в американском аналитическом центре Institute for the Study of War.

Как сказал Newsweek стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований Пол ван Хоофт, развертывание частей С-500 может стать промежуточным решением проблемы потерь С-300 и С-400, восполняя пробелы в потенциале и позволяя России испытывать части С-500 без потери целой батареи, добавил он.

Российская ПВО в Крыму

В течение последних двух месяцев Силы обороны активно уничтожают российские системы ПВО в Крыму. Так, к примеру, в ночь на 12 июня украинские защитники поразили российские комплексы С-300 и С-400 на территории временно-оккупированного полуострова.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты перебросили на полуостров новейшие системы С-500, чтобы прикрыть свои важные объекты. Этот зенитный ракетный комплекс большого радиуса предназначен дополнить уже имеющиеся комплексы С-400 для обеспечения противоракетной обороны.

С-500 неоднократно испытывали, но система никогда ранее не участвовала в боевых действиях. Россия утверждала, что способна перехватывать все оружие, включая гиперзвуковые ракеты.

