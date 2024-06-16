Там не исключили участия в нем РФ.

Второй мирный саммит по Украине может пройти до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре.

С таким анонсом выступил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Однако, где и когда он может пройти, пока не ясно. По данным Tages-Anzeiger, переговоры уже ведутся с властями Саудовской Аравии, Катара и Турции в качестве следующего места проведения такой встречи.

Кассис выразил убеждение, что на определенном этапе российским властям придется присоединиться к мирному процессу. "Вопрос не в том, присоединится ли Россия, а в том, когда", - отметил швейцарский дипломат, Swiss.info

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При этом Кассис отметил, что РФ может вести параллельные переговоры об окончании войны против Украины и этот процесс как раз может возглавить Китай. Министр добавил, что его страна приветствовала бы альтернативные усилия по достижению мира в Украине.

Второй мирный саммит по Украине

Присутствие России на втором саммите мира может свидетельствовать о ее решении закончить войну. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном участии России во втором саммите мира. "Вы спрашиваете, что будет с Россией на втором саммите. Это будет говорить о том, что они хотят мира. Их присутствие там будет говорить о том, что они решили закончить войну. Не хочу играть словами - решили они или их заставил мир", - сказал Зеленский. По его словам, для Украины важно, чтобы все-таки заставил мир.

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