Также на шум генератора могут пожаловаться соседи.

В Украине из-за отключения света многие жители ищут альтернативные источники электроэнергии. Преимущественно они выбирают генераторы, которые ставят на балконе, однако такое решение может грозить штрафом до 510 грн, пишет OBOZ.UA.

Также установка генератора в собственной квартире может быть опасным решением, ведь может воспламеняться или даже взорваться. Известно, что согласно правилам пожарной безопасности, устанавливать топливные генераторы можно только на открытом воздухе. Также они должны стоять на расстоянии не менее шести метров от окон, дверей и гаражей, поэтому это невозможно, если устанавливать его в многоэтажке.

"Более безопасной альтернативой являются инверторные и аккумуляторные генераторы. Такие устройства должны быть полностью закрытыми и с правильной синусоидой, а после установки окна балкона должны быть постоянно открытыми. Также необходимо замерить уровень токсичного газа в квартире и обязательно позаботиться о пожарной безопасности", - советуют в материале.

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Отмечается, что одним из важнейших минусов генераторов при использовании является высокий уровень шума. В Украине санитарные нормы допускают уровень шума на прилегающих к жилым домам территориях:

днем: 55-70 дБ;

ночью: 45-60 дБ.

Согласно закону "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", шумовое загрязнение является причиной для штрафа. Кодекс административных правонарушений предусматривает следующие действия для нарушителей:

устное предупреждение;

штраф в размере 5-15 необлагаемых минимумов доходов граждан для физических лиц (85-255 грн) и 15 до 30 для юридических лиц (255-510 грн).

В то же время если человек еще раз совершит нарушение, то штраф для граждан возрастет до 15-30 необлагаемых минимумов доходов (255-510 грн), а для юридических компаний - до 50-150 минимумов (850-2550 грн) с конфискацией источника шума.

"Штраф назначается после обращения в полицию соседей, которые жалуются на шум. Измерить уровень загрязнения должна Санэпидемстанция - количество децибел от работающего генератора должно быть указано в соответствующем акте. Полиция должна принять заявление, составить протокол, опросить и взять показания у свидетелей, и направить дело в суд, который может принять решение о выплате штрафа", - разъяснили в издании.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме будет хуже, чем сейчас. Он сообщил, что графики отключений света будут применяться с 11:00 до 23:00 до конца июля.

В свою очередь глава Госэнергонадзора Руслан Слободян заявил, что свет также будут выключать потребителям, которые проживают возле критической инфраструктуры.

"От линий, которые питают критическую инфраструктуру, должны быть отключены все остальные потребители. Это будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, которые не входят в перечень критически важных объектов", - отметил он.

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