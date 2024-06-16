Страна является одним из участников Римского статута.

Путин сможет принять участие во втором "Глобальном саммите мира", несмотря на то, что Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд на пресс-конференции, пишет BBC. По ее словам, для кремлевского правителя смогут сделать исключение. Россия должна участововать в переговорах, однако необходимо придерживаться устава Организации Объединенных Наций, добавила Амхерд.

Министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис подтвердил, что это было бы законным. "Конечно, мы должны сделать это совместно с МУС. Но принимающее государство может сделать исключения по этому вопросу", - цитирует его Reuters.

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Ордер на арест Путина: что известно

Как сообщал УНИАН, 17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации детей из украинских оккупированных территорий.

Теперь Путина могут задержать на территории всех стран, которые ратифицировали Римский устав. Осенью Римский статут о Международном уголовном суде ратифицировал парламент Армении.

В России заявили, что не признают это решение, а также объявили в розыск прокурора МУС Карима Хана, председателя Петра Хофманьского, первого вице-президента Луса дель Кармен Ибаньес Каррансу и немецкого судью Бертрама Шмитта.

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