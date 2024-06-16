Путин сможет принять участие во втором "Глобальном саммите мира", несмотря на то, что Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.
Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд на пресс-конференции, пишет BBC. По ее словам, для кремлевского правителя смогут сделать исключение. Россия должна участововать в переговорах, однако необходимо придерживаться устава Организации Объединенных Наций, добавила Амхерд.
Министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис подтвердил, что это было бы законным. "Конечно, мы должны сделать это совместно с МУС. Но принимающее государство может сделать исключения по этому вопросу", - цитирует его Reuters.
Ордер на арест Путина: что известно
Как сообщал УНИАН, 17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации детей из украинских оккупированных территорий.
Теперь Путина могут задержать на территории всех стран, которые ратифицировали Римский устав. Осенью Римский статут о Международном уголовном суде ратифицировал парламент Армении.
В России заявили, что не признают это решение, а также объявили в розыск прокурора МУС Карима Хана, председателя Петра Хофманьского, первого вице-президента Луса дель Кармен Ибаньес Каррансу и немецкого судью Бертрама Шмитта.