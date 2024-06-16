Президент аннонсировал "пошаговый план".

Глобальный саммит мира приблизил деоккупацию Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в общении с журналистами по завершению итоговой пресс-конференции саммита 16 июня.

"Будут встречи… Да, приблизилась (деоккупация ЗАЭС - УНИАН). Все это признают, что должна быть деоккупация ЗАЭС. Дипломатическим путем. Будут встречаться на платформе, как я вам сказал, в одной из стран, где будет обговариваться ядерная безопасность. И будет выписываться пошаговый план. Это наша цель", - сказал президент.

Напомним, Офис президента Украины опубликовал полный текст итогового коммюнике Глобального саммита мира, среди основных теисов которого - ЗАЭС должна работать под полным суверенным контролем Украины.

Коммюнике поддержали 80 стран и 4 организации. Среди подписантов отсутствуют Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты, которые приняли участие в Саммите.

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