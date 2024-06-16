Президент подчеркнул, что Россия может начать переговоры хоть завтра, если выйдет с территории Украины.

Присутствие России на втором саммите мира может свидетельствовать о ее решении закончить войну.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном участии России во втором саммите мира. "Вы спрашиваете, что будет с Россией на втором саммите. Это будет говорить о том, что они хотят мира. Их присутствие там будет говорить о том, что они решили закончить войну. Не хочу играть словами - решили они или их заставил мир", - сказал Зеленский. По его словам, для Украины важно, чтобы все-таки заставил мир.

"Но для нас главное результат. Результат - это окончание этой войны", - подчеркнул президент Украины. Видео дня

Отвечая на вопрос о переговорах с РФ, Зеленский отметил, что такие переговоры могут начаться хоть завтра. "Россия завтра может начать с нами переговоры, не дожидаясь ничего. Если они выйдут из наших законных территорий. Это и есть просто уважение к уставу ООН", - подчеркнул президент Украины.

Переговоры РФ и Украины

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, почему провалились переговоры с Россией в Стамбуле 2022 года.

Он отметил, что никакие ультиматумы не являются переговорами. По его словам, с этим ультиматумом Путин приехал на танке во время полномасштабного вторжения, россияне окружили Киев, многие регионы нашей страны оккупировали, и показали ультиматум. При этом сказал, что это почти ничем не отличается от последних "предложений" Путина два дня назад, которые являются просто просто ультиматумом.

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