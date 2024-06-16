Среди таких вещей есть средства бытовой химии.

Хранение многих бытовых товаров обычно после окончания срока годности не является очень опасным, если сравнивать с употреблением просроченных продуктов. Однако устаревшие моющие средства и косметика могут стать менее эффективными и вызвать больше проблем, чем решить. Поэтому издание LifeHacker рассказало о вещах в вашем доме, которые стоит проверить или даже выбросить.

Стиральный порошок и отбеливатель

Если вы не занимаетесь стиркой очень часто, то вам, скорее всего, не нужно покупать стиральный порошок в больших количествах. Сам по себе он не портится, однако теряет свою очищающую способность.

"Жидкий стиральный порошок может храниться неоткрытым до 18 месяцев при нормальной температуре, но его следует использовать в течение шести месяцев после того, как будет нарушена герметичность. Капсулы для стирки также следует использовать в течение шести месяцев и хранить в сухом, герметичном контейнере", - говорится в материале.

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Что касается порошкообразных стиральных средств, то они хорошо действуют в течение длительного времени, но если на них попадает влага, то это может привести к образованию мыльных отложений на одежде. Отбеливатель также начинает ухудшаться примерно через год, ведь в нем уменьшается дезинфицирующая и санитарная сила.

Средства для уборки

Если вы нашли бутылки, к которым давно не прикасались, стоит проверить их, перед тем как использовать во время уборки, ведь все, что сгущается, меняет цвет, пахнет или не пенится, вероятно, просрочено.

Кроме того, щетку для туалета следует выбрасывать и менять каждые несколько месяцев, ведь на ручке и щетине могут накапливаться бактерии. Кухонные губки тоже нужно менять каждые несколько недель, или заменять на те, которые можно мыть и дезинфицировать, к примеру, тряпку для посуды или силиконовый скребок.

Солнцезащитный крем

Специалисты рекомендуют проверять бутылочки, которыми вы давно не пользовались, к примеру, в начале лета, чтобы посмотреть на срок годности. Кроме того, стоит проверять дату при покупке, если срок годности не указан, то напишите его от даты покупки на упаковке, чтобы знать на будущее.

Косметика и лекарства

Обычно в ванной комнате много вещей, срок годности которых может заканчиваться. К примеру, косметика, зубная паста или лекарства.

"Хранение этих средств после окончания срока годности может снизить их эффективность (например, зубная паста, которая пригодна в течение двух лет от даты изготовления) или повысить риск того, что продукт испортится или подвергнется воздействию бактерий и грибков. Хотя косметические средства не регулируются, большинство из них имеют рекомендуемый срок годности, указанный на этикетке. В частности, тушь для ресниц следует выбрасывать каждые несколько месяцев", - советуют в издании.

Зубные щетки

Американская стоматологическая ассоциация утверждает, что зубную щетку или насадку для электрической зубной щетки стоит менять примерно каждые три месяца. Если вы болеете, то нужно делать это чаще.

"Старая и изношенная зубная щетка не будет чистить так тщательно, оставляя зубной налет и позволяя микробам размножаться вокруг ваших зубов", - заверили в публикации.

Фильтры

В вашем доме может быть куча приборов, которые нуждаются в фильтрах. Поэтому важно их регулярно менять, чтобы все работало максимально эффективно, однако все зависит от типа, поэтому их следует заменять каждые один-шесть месяцев.

Детекторы дыма и огнетушители

Специалисты советуют проверять детекторы дыма каждые несколько месяцев и заменять их через 10 лет с момента изготовления. Также детекторы угарного газа стоит менять каждые пять-семь лет. Одноразовые огнетушители могут храниться от 10 до 12 лет, в то же время аккумуляторные огнетушители следует проверять и перезаряжать каждые шесть лет.

Другие лайфхаки для дома

Ранее УНИАН рассказывал, что делать, если ваш пылесос начал плохо всасывать мусор. Это происходит, если не ухаживать за техникой должным образом.

Также стало известно, как сохранить продукты в холодильнике без света. Известно, что большинство холодильных камер, которые используются на обычных кухнях в домах, держат нужную температуру без света 10-16 часов. Если говорить о морозильных камерах, то они выдерживают 36 часов, однако все зависит от модели и состояния устройства.

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