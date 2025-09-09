Культовая "Звезда Смерти" имеет более 9 тысяч деталей.

Компания LEGO официально представила один из самых ожидаемых сетов для коллекционеров Star Wars Death Star - Ultimate Collector Series (75419).

Как сообщается на официальном сайте, новинка состоит из 9 023 деталей, что делает ее самым большим набором LEGO во всей серии Star Wars. Модель воссоздает легендарную космическую станцию из классических эпизодов киносаги. Внутри фанаты найдут подробно воссозданные сцены: мусоропресс, тронный зал императора Палпатина, камеру принцессы Леи, отсек с генератором тягового луча, ангар имперского шаттла и другие культовые локации.

В набор входит 38 минифигурок, среди которых Люк Скайуокер (в двух вариантах), Хан Соло, принцесса Лея, Дарт Вейдер, император Палпатин, а также дроиды. Отдельной "пасхалкой" стала минифигурка штурмовика в джакузи - отсылка к LEGO Star Wars видеоиграм.

Набор станет доступным для участников программы LEGO Insiders с 1 октября 2025 года, а в свободной продаже появится 4 октября. Рекомендованная цена - £899,99 в Великобритании и €999,99 в Европе и США (примерно 50 тысяч гривень). Кроме того, с 1 по 7 октября покупатели получат подарок - дополнительный сет LEGO Star Wars TIE Fighter с имперским ангаром (40771).

В комментариях в Instagram-аккаунте LEGO нашлись и негативные комментарии разочарованных фанатов:

"Это не луна! Это чрезвычайно дорогая серая фрисби!".

"Респект Lego за то, что сэкономили мне 1000 долларов, потому что я это не буду покупать".

"И вы гордитесь тем, что выпустили это?".

"Этот набор смешной. 1000, и это даже не сфера".

Как сообщал УНИАН, недавно на аукционе Propstore продали световой меч Дарта Вейдера из фильмов "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Новый владелец отдал за него 3,65 миллиона долларов.

