Предыдущим рекордсменом был Rimac Nevera, спроектированный хорватской компанией Rimac Automobili.

Японский гиперкар Aspark SP600 стал самым быстрым электрокаром в мире: тесты прошли на полигоне в немецком городе Папенбург.

Как сообщает Carscoops, Aspark SP600 побил предыдущий рекорд, установленный хорватским Rimac Nevera. Новый гиперкар развил максимальную скорость в 438,7 км/ч: он оказался на 26,7 км/ч быстрее своего предшественника.

Впечатляющее достижение произошло на прямой длиной 1,8 км. За рулем находился профессиональный пилот Марк Бассенг, скорость регистрировалась и проверялась устройством Racelogic V-Box.

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Электрический автомобиль Aspark SP600 не является серийным в привычном понимании. Модель еще не была официально представлена, но она выглядит как эволюция автомобиля Aspark Owl с аэродинамикой, настроенной для достижения максимальной скорости.

Для достижения результата компания Aspark сотрудничала с Bridgestone - известным производителем шин. Саму Aspark основали в 2005 году. К маю 2019-го она имела 25 офисов по всему миру, где работали 3500 сотрудников. Отметим, что пока не известны ни запланированные объемы производства Aspark SP600, ни ценник на эту машину.

Электрические авто - что стоит внимания

Ранее сообщалось, что в Европейской Комиссии объявят производителям электромобилей из КНР временные тарифы. Предполагается, что из-за этого китайские компании столкнутся с дополнительными сборами в размере около 25%.

Также напомним, что в этом году победителями премии World Car of the Year 2024 в большинстве номинаций оказались электрические автомобили. В частности, лучшим авто в мире признали электромобиль Kia EV9.

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