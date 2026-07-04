Сколько стоит час работы кондиционера: эксперты назвали распространенную ошибку

Расчеты показывают, когда стоит включать кондиционер и как снизить расходы.

В Украине все больше людей пользуются кондиционерами во время жары, что увеличивает как нагрузку на энергосистему, так и риски отключения света, а также сумму в счетах за электроэнергию.

Сколько стоит час работы кондиционера, подсчитало издание Dom Wprost.

Стоимость кондиционирования воздуха зависит от нескольких факторов:

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мощности устройства;

его энергетический класс;

температура, установленная на пульте дистанционного управления;

температура на улице;

размер помещения;

степень солнечного освещения;

качество изоляции здания;

время работы компрессора.

Современные сплит-системы кондиционеров оснащены инверторной технологией. Это означает, что после охлаждения комнаты компрессор замедляется и потребляет значительно меньше энергии, чем в течение первых нескольких минут работы.

Сколько электроэнергии потребляет кондиционер

Самые популярные бытовые кондиционеры имеют холодопроизводительность от 2,5 до 3,5 кВт. Однако это не означает, что они потребляют одинаковое количество электроэнергии.

На практике большинство устройств потребляют примерно от 0,5 до 1,2 кВт⋅ч энергии в час при нормальной работе, хотя при максимальной нагрузке потребление может быть выше.

Фиксированная цена на электроэнергию для всех бытовых потребителей в Украине в июле 2026 года составляет 4,32 грн за кВт⋅ч. В ночное время – с 23:00 до 07:00 – она вдвое ниже. Все расчеты приведены по дневному тарифу для домохозяйств.

Сколько стоит работа кондиционера

Кондиционер потребляет 0,5 кВт·ч:

один час работы – 2,16 грн;

8 часов – 17,28 грн;

30 дней по 8 часов – 518,4 грн;

месяц круглосуточно с учётом ночного тарифа – 1 296 грн.

Кондиционер потребляет 0,8 кВт·ч:

один час работы – 3,45 грн;

8 часов – 27,65 грн;

один месяц использования по 8 часов в день – 829,44 грн;

месяц круглосуточно с учётом ночного тарифа – 2 073,6 грн.

Кондиционер потребляет 1 кВт·ч:

один час работы – 4,32 грн;

8 часов – 34,56 грн;

один месяц работы по 8 часов в день – 1036,8 грн;

месяц круглосуточно с учётом ночного тарифа – 2 592 грн.

Это приблизительные значения. На практике современное устройство большую часть времени не работает на максимальной мощности, поэтому фактические счета, как правило, ниже.

Когда включать кондиционер и на какую температуру

Самая большая ошибка, которую допускают многие люди, – включать кондиционер только тогда, когда в квартире становится очень жарко. Между тем эксперты отмечают, что частые выключения и перезапуски заставляют компрессор работать на полную мощность.

Поэтому гораздо полезнее поддерживать постоянную температуру около 24–26 градусов, чем пытаться охладить квартиру, нагретую до 30 градусов.

Каждый дополнительный градус охлаждения увеличивает потребление энергии. Если на улице 32 градуса по Цельсию, установка кондиционера на 18 градусов создает значительно большую нагрузку на систему, чем установка на 25 градусов.

Эксперты рекомендуют, чтобы разница между температурой на улице и в помещении не превышала 6–8 градусов. Это лучше как для здоровья, так и для домашнего бюджета.

Как снизить расходы на кондиционирование воздуха:

закрывать окна жалюзи или шторами днем;

закрывать окна, когда работает кондиционер;

регулярно чистить фильтры;

не устанавливать слишком низкую температуру;

выбирать приборы с высоким классом энергоэффективности;

использовать функцию Eco или ночной режим.

Отключение света – главные новости

Украина возвращается к почасовым графикам отключения электроэнергии, что связано прежде всего с резким ростом потребления из-за жары на фоне масштабной ремонтной кампании на энергетических объектах, говорит УНИАН директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Большую роль в нагрузке на энергосистему играют кондиционеры, отмечает в беседе с УНИАН председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

По оценкам председателя правления "Укрэнерго" Виталия Зайченко, отключения света могут длиться до 5 часов в час пик. Наиболее опасный период ожидается во второй половине июля и в начале августа.

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