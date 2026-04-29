Китай спустил на воду секретный объект: США напуганы

Новый "плавучий остров" способен работать на экстремальных глубинах и принимать сотни исследователей.

Китай приступил к строительству масштабной полупогружной исследовательской платформы, которая, по данным государственных СМИ, способна работать на глубинах до 10 000 метров и размещать до 238 человек в течение нескольких месяцев. Проект уже привлек внимание военно-морских сил США, которые видят в нем потенциальный стратегический вызов, пишет CCTV.

Объект, который в Китае официально называют "глубоководной всепогодной плавучей исследовательской установкой", а неофициально – "плавучим островом Дальнего моря", был спущен на воду в Шанхае в конце марта.

Разработка ведется Шанхайским университетом Цзяотун и имеет двухкорпусную полупогружную конструкцию, подобную той, что используется в оффшорной энергетике. Это позволяет платформе быстро перемещаться, а затем стабилизироваться в заданной точке с помощью балласта.

По техническим характеристикам платформа является одной из крупнейших в своем классе: ее водоизмещение составляет около 78 тысяч тонн, высота – до 30 этажей над уровнем моря, а палуба по площади сравнивается с двумя футбольными полями.

На борту предусмотрено шесть лабораторий и специальный лунный бассейн, через который можно опускать оборудование весом до 300 тонн на глубину до 6 тысяч метров. Общий срок автономной работы может достигать четырех месяцев.

Китайские ученые заявляют, что платформа будет использоваться для изучения океана, прогнозирования тайфунов, исследования климатических изменений и подводных экосистем. В то же время ее возможности вызывают беспокойство из-за потенциального двойного назначения – научного и военного.

В США обращают внимание на то, что глубоководные исследования могут также использоваться для картографирования морского дна, что имеет значение для навигации подводных лодок и размещения подводных систем наблюдения.

Проект находится на стадии строительства и, по планам, должен быть завершен примерно к 2030 году.

