Китай построил крупнейшую в мире морскую электростанцию, которая будет питать целый регион

Морская электростанция должна решить проблему передачи электроэнергии на большие расстояния под водой.

Китай запускает крупнейшую в мире морскую электростанцию – Heart of Offshore Wind (Сердце морской ветроэнергетики). Этот 25-тонный гигант меняет правила игры в ветроэнергетике, пишет English News.

Электростанция занимает площадь футбольного поля и может по высоте сравняться с 15-этажным зданием. Таким образом это крупнейшая в мире преобразовательная станция такого рода.

Конструкцию транспортируют специальными судами на расстояние 1700 километров на юг от порта Наньтун, для установки у побережья города Янцзян. Она будет аккумулировать переменный ток с морских ветроэлектростанций и преобразовывать его в высоковольтный постоянный ток. Это позволит транспортировать экологически чистую энергию по подводным кабелям непосредственно на материк на расстояние 90 километров без значительных потерь в сети.

Платформа мощностью в 2000 мегаватт представляет собой первый в мире морской преобразователь постоянного тока. Благодаря разработанной в Китае модульной системе, объект позволяет одновременно централизовать электроэнергию, вырабатываемую несколькими крупными ветровыми электростанциями, на небольшой территории, что значительно снижает затраты и оптимизирует использование морского пространства. Станция будет передавать электроэнергию в густонаселенный регион Гуандун-Гонконг-Макао.

Судно работает без постоянного экипажа. Внутри размещена сложная система электрооборудования, вентиляции и противопожарной защиты, все элементы которой специально усилены, чтобы выдерживать воздействие соли и высокой влажности океана. В отличие от традиционных морских ветроэлектростанций, строящихся на относительно мелководье недалеко от берега, проекты ветроэнергетики на больших глубинах сталкиваются с гораздо более суровыми морскими условиями и требуют передовых решений в области передачи электроэнергии.

До настоящего времени отсутствие эффективного и стабильного метода энергоснабжения являлось серьезным препятствием для переноса ветропарков дальше в море, где ветровые ресурсы сильнее и стабильнее.

