Рекордсмены по калорийности среди пищевых продуктов содержат почти 1000 килокалорий на 100 граммов.

Калории - это топливо для организма, что дает нам энергию. Среднестатистическому человеку рекомендуется употреблять около 2000-2500 килокалорий в день, чтобы хорошо себя чувствовать. Однако некоторые продукты имеют такую высокую энергетическую ценность, что всего в 200 граммах содержится почти вся дневная норма. Если не знать, какой продукт самый калорийный, то можно легко набрать лишний вес.

Какой самый калорийный продукт на 100 грамм

В кулинарии низкокалорийными считаются ингредиенты, которые содержат меньше 150 килокалорий на 100 граммов. К ним относятся большинство овощей и фруктов, а также молоко и нежирные молочные продукты. Именно такая пища должна быть основой здорового рациона.

Средние по калорийности ингредиенты имеют около 200-350 килокалорий на 100 граммов. К этой категории относится большинство видов мяса и рыбы, твёрдые сыры, крупы и мучные изделия. Такая пища тоже нужна организму, но употреблять её следует умеренно.

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Самая калорийная еда в мире на 100 граммов содержит более 400 килокалорий, а в некоторых продуктах этот показатель почти доходит до 1000 килокалорий. Такие продукты нужно употреблять в маленьких количествах, особенно если вы имеете низкую физическую активность. К данной категории относятся различные сладости и десерты, мёд, варенье, орехи, алкогольные напитки.

Наибольшую калорийность в природе имеет жир, который является по сути запасенной энергией. В чистом виде он содержит почти 1 килокалорию на 1 грамм веса. Это значит, что чем жирнее продукт, тем выше его пищевая ценность. По содержанию жира можно понять, в какой еде много калорий.

Таким образом, самые калорийные продукты в магазине - это растительные масла: подсолнечное, оливковое, льняное, тыквенное, кокосовое и т.д. Они практически на 100% состоят из жира. Всего в 100 граммах содержится около 850-900 килокалорий, что является самым высоким показателем в мире.

Высокая питательная ценность масел ещё больше впечатляет, если посмотреть на небольшие порции. Всего 1 столовая ложка подсолнечного масла даст 130 килокалорий. Это сравнимо с порцией салата из свежих овощей или целой миской вареной каши. Если вы имеете привычку щедро смазывать сковороду при жарке, то, скорее всего, перебираете дневную норму. Масла широко используются в повседневной готовке, но это самые калорийные продукты в наших блюдах.

Ещё один невероятно калорийный продукт реже встречается в рационе - это рыбий жир, в 100 граммах которого будет примерно 900 килокалорий. Хотя он известен некоторыми полезными свойствами, но употреблять его стоит очень умеренно.

Третий рекордсмен по питательности - животный жир, то есть сало. В зависимости от количества мясных прожилок в нем может быть от 700 до 850 килокалорий на 100 граммов. Если щедро смазать два ломтика хлеба сальной намазкой, такой "перекус" может обойтись вам более чем 1000 килокалорий.

Из приведенных выше данных несложно догадаться, какое самое калорийное блюдо в мире. Это жаренные в масле шкварки - животный жир, приготовленный в растительном жире. Их калорийность может доходить до 850 килокалорий на 100 граммов, особенно если не сцеживать жирный осадок.

Людям, которые хотят уменьшить калорийность своего рациона, можно придерживаться нескольких простых действий. Зная о том, какая еда самая калорийная, попробуйте найти для неё альтернативы. Например, салаты можно заправлять сметаной или йогуртом вместо жиров, а для приготовления овощей вместо жарки использовать духовку. Подсолнечное масло можно перелить в дозатор с распылителем - так легче контролировать его расход.

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