Лосось против говядины: исследования показали, как эти продукты влияют на уровень железа

Как нежирная говядина, так и лосось являются полезными источниками белка, которые можно включить в сбалансированный рацион для достижения конкретных целей в области здоровья.

Говядина и лосось содержат необходимые питательные вещества и высококачественный белок, однако они существенно отличаются по своему влиянию на уровень железа и регулирование уровня сахара в крови, пишет Verywell Health.

Издание American Journal of Epidemiology объясняет, что понимание того, как эти белки влияют на уровень железа, чувствительность к инсулину, воспалительные процессы и факторы риска развития сахарного диабета 2 типа, поможет вам выбрать белок, который лучше всего соответствует вашим целям в отношении здоровья.

В статье отмечается, что говядина обеспечивает большее количество железа, тогда как лосось способствует лучшему контролю уровня сахара в крови. В частности, говядина содержит значительно больше железа, чем лосось, особенно гемового железа – формы железа с высокой биодоступностью, которая легко усваивается.

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Исследование на MDPI указывает, что более высокое потребление продуктов животного происхождения, особенно красного мяса, связано с улучшением уровня железа в организме взрослых благодаря наличию гемового железа.

В то же время, как говорится на Springer Nature Link, жирная рыба, такая как лосось, богата омега-3 жирными кислотами, которые могут улучшить чувствительность к инсулину и уменьшить воспалительные процессы, связанные с метаболическим синдромом, а также снизить риск развития сахарного диабета 2 типа.

Издание отмечает, что как нежирная говядина, так и лосось являются полезными источниками белка, которые можно включить в сбалансированный рацион для достижения конкретных целей в области здоровья.

Однако научные исследования все чаще подчеркивают, что для контроля хронических заболеваний общие пищевые привычки имеют большее значение, чем любой отдельный продукт питания.

Говядина является лучшим источником железа

Говядина имеет преимущество благодаря содержанию гемового железа – формы железа, содержащейся в тканях животных. Уровень усвоения гемового железа обычно составляет около 25–30 %, тогда как для негемового железа, содержащегося в растительных продуктах, этот показатель составляет 3–5 %.

Издание сообщило, что хотя лосось содержит гемовое железо в гораздо меньших количествах, чем говядина, он имеет другие преимущества для уровня железа, поскольку является источником витамина B12 и селена.

"Эти питательные вещества способствуют здоровому образованию эритроцитов, уменьшают окислительный стресс и регулируют воспаление, что необходимо для эффективного усвоения железа", – говорится в статье.

Лосось способствует лучшему контролю уровня сахара

Указывается, что высокое содержание омега-3 жирных кислот в лососе придает ему преимущества для контроля уровня сахара в крови.

Исследования показали, что прием добавок с омега-3 жирными кислотами благоприятно влияет на кардиометаболические и воспалительные биомаркеры и снижает уровень глюкозы в крови у людей с сахарным диабетом 2 типа. Эти результаты подтверждают потенциальную роль омега-3 жирных кислот в улучшении чувствительности к инсулину.

Примечательно, что содержание омега-3 жирных кислот в лососе и других жирных сортах рыбы может быть в 10 раз выше, чем в нежирной рыбе.

"В исследовании здоровых взрослых с избыточным весом или ожирением у тех, кто в течение восьми недель употреблял 750 граммов жирной рыбы, наблюдалось улучшение уровня сахара в крови после еды по сравнению с теми, кто употреблял нежирную рыбу", – объясняет издание.

Советы по употреблению мяса

Ранее УНИАН сообщал, что диетолог Михаэла Билич рассказала, сколько мяса можно употреблять в неделю.

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