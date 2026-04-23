Ужин в одной форме за 30 минут: секрет идеального лосося, который 'тает' во рту

Рецепт сочной рыбы с овощами в тайском стиле.

Приготовить изысканный ужин, как из ресторана, теперь можно за считанные минуты и без горы грязной посуды, сообщает издание Mirror.

Это блюдо идеально подойдет для тех, кто ценит свое время, ведь все готовится в одной форме для запекания.

Что понадобится для приготовления:

6 маленьких филе лосося (без кожи);

400 мл кокосового молока;

2 ст. л. тайской пасты красного карри;

1 свежий красный перец чили и 1 зубчик чеснока;

6 см свежего имбиря;

Сок двух лаймов и 2 ч. л. рыбного соуса;

Овощи: цветная капуста, 2 перца Романо, 3 луковицы шалота, 150 г маленьких кабачков;

1 ст. л. жидкого меда, подсолнечное масло, тайский базилик или кориандр.

Пошаговый метод приготовления:

Приготовление соуса: Разогрейте духовку до 220°C (или 200°C с вентилятором). В миске смешайте кокосовое молоко, пасту карри, чили, чеснок, имбирь, сок лайма и рыбный соус. Посолите и поперчите по вкусу.

Запекание овощей: Выложите в большую форму соцветия капусты, нарезанный перец и половинки шалота. Добавьте столовую ложку масла и перемешайте. Залейте овощи половиной кокосовой смеси, полейте медом и запекайте 12–15 минут.

Пока овощи в духовке, смешайте нарезанные кабачки с остатками масла. Смешивание помогает предотвратить их подгорание в духовке.

Финальный этап: Добавьте к подрумяненным овощам кабачки и филе лосося. Сверху полейте оставшимся соусом.

Запекайте еще 10 минут. Рыба считается готовой, когда она станет немного розового оттенка.

Готовое блюдо можно украсить зеленью и подавать горячим. Рецепт рассчитан на шесть человек.

