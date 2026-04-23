Ужин в одной форме за 30 минут: секрет идеального лосося, который 'тает' во рту

Приготовить изысканный ужин, как из ресторана, теперь можно за считанные минуты и без горы грязной посуды, сообщает издание Mirror.
Это блюдо идеально подойдет для тех, кто ценит свое время, ведь все готовится в одной форме для запекания.
Что понадобится для приготовления:
- 6 маленьких филе лосося (без кожи);
- 400 мл кокосового молока;
- 2 ст. л. тайской пасты красного карри;
- 1 свежий красный перец чили и 1 зубчик чеснока;
- 6 см свежего имбиря;
- Сок двух лаймов и 2 ч. л. рыбного соуса;
- Овощи: цветная капуста, 2 перца Романо, 3 луковицы шалота, 150 г маленьких кабачков;
- 1 ст. л. жидкого меда, подсолнечное масло, тайский базилик или кориандр.
Пошаговый метод приготовления:
- Приготовление соуса: Разогрейте духовку до 220°C (или 200°C с вентилятором). В миске смешайте кокосовое молоко, пасту карри, чили, чеснок, имбирь, сок лайма и рыбный соус. Посолите и поперчите по вкусу.
- Запекание овощей: Выложите в большую форму соцветия капусты, нарезанный перец и половинки шалота. Добавьте столовую ложку масла и перемешайте. Залейте овощи половиной кокосовой смеси, полейте медом и запекайте 12–15 минут.
- Пока овощи в духовке, смешайте нарезанные кабачки с остатками масла. Смешивание помогает предотвратить их подгорание в духовке.
- Финальный этап: Добавьте к подрумяненным овощам кабачки и филе лосося. Сверху полейте оставшимся соусом.
- Запекайте еще 10 минут. Рыба считается готовой, когда она станет немного розового оттенка.
Готовое блюдо можно украсить зеленью и подавать горячим. Рецепт рассчитан на шесть человек.
