Сколько мяса можно есть без вреда для здоровья: диетолог дала четкий ответ

Помимо мяса, следует употреблять белок, содержащийся в рыбе и растительных продуктах.

Недельная порция мяса для взрослого человека должна составлять не более 500 граммов, включая колбасные изделия. Об этом рассказала диетолог Михаэла Билич, пишет Gandul.

Как пояснила эксперт, сбалансированное количество белка предполагает, что человек потребляет три дня в неделю мясо (по порции ежедневно), два дня рыбу (по порции ежедневно) и еще два дня – растительные белки: фасоль, горох, нут, чечевицу.

При этом, по ее словам, порция мяса составляет примерно 150 граммов в день, или 500 граммов в неделю. Размер порции – колода игральных карт.

Видео дня

"Примерный расчет заключается в том, что эти 500 г должны включать примерно три порции мяса в неделю, но будьте осторожны, это касается колбас, а не только стейков", – подчеркнула Билич.

Ранее УНИАН писал о виде мяса, в котором меньше калорий, чем в свинине и говядине. Отмечалось, что мясо кролика отличается прежде всего очень низким содержанием жира, которое колеблется в пределах 3–8 г на 100 г. В то же время оно обеспечивает организм большим количеством полноценного белка, то есть такого, который содержит все необходимые аминокислоты, нужные для восстановления тканей и работы мышц.

Также мы рассказывали о недооцененном виде мяса, идеальном для людей старшего возраста, – индейке. Оно легкое, богато белком и часто недооценивается. 100 г этого мяса содержат 29 г белка. Это немного больше, чем в курице, в которой 27 г белка. Поэтому оно идеально подходит, в частности, для пожилых людей, которым требуется больше белка. Также филе индейки и бедро без кожи имеют низкое содержание насыщенных жиров, которые являются причиной "вредного" холестерина в крови.

Вас также могут заинтересовать новости: