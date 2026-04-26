Готовить или выбросить: сколько на самом деле живет фарш в вашем холодильнике

Залежавшийся в холодильнике говяжий фарш – частая проблема.

Когда вы покупали говяжий фарш в начале недели, вы твердо намеревались его приготовить. Но потом жизнь внесла свои коррективы. Прошло несколько дней; он все еще лежит в холодильнике, и вы искренне не уверены, стоит ли пытаться его спасти или лучше выбросить.

Цены на говядину растут, так что выбрасывать неиспользованное мясо обидно. Но, возможно, вам и не придется от него избавляться, пишет Good Housekeeping. Вот что вам нужно знать, прежде чем решить, использовать его для сегодняшнего ужина или нет.

Как долго хранится говяжий фарш

Обычно говяжий фарш хранится в холодильнике всего один-два дня. Это ваше "окно". Если прошло больше времени, эксперты по пищевой безопасности говорят, что пора с ним расстаться, даже если на вид и запах он кажется вполне нормальным.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) подтверждает это, поясняя, что говяжий фарш следует хранить в холодильнике при температуре 4°C или ниже до двух дней. Затем, когда вы соберетесь его использовать, "готовьте говяжий фарш до безопасной минимальной внутренней температуры 71°C", чтобы уничтожить любые потенциально вредные бактерии.

Почему такой короткий срок? Все дело в способе производства. Когда говядину измельчают, любые бактерии, находившиеся на поверхности, перемешиваются по всей упаковке.

"В случае с фаршем бактерии вызывают больше опасений, так как измельчение увеличивает площадь поверхности и распределяет любые бактерии по всему мясу, а не оставляет их преимущественно снаружи, как в случае с цельным куском", – объясняет Хорхе Томас, основатель Swaledale Butchers, профессиональный мясник и шеф-повар. Именно поэтому стейк можно подавать слабой прожарки (medium-rare), а говяжий фарш – нет.

Дарин Детвилер, профессор пищевой безопасности в Северо-Восточном университете, добавляет: "К говяжьему фаршу следует относиться как к скоропортящемуся продукту высокого риска", поэтому важно использовать его быстро после покупки.

Признаки того, что ваша говядина испортилась

Есть несколько признаков, которые могут мгновенно подсказать вам, что фарш испортился. Как отметил Детвилер, к ним относятся:

кислый или неприятный запах;

липкая или вязкая текстура;

тусклый серо-коричневый цвет по всей массе мяса.

"Если он пахнет странно, кажется липким или просто выглядит не так, отправляйте его в мусорное ведро", – добавил Томас. "Говяжий фарш – это не то, с чем я стал бы рисковать".

Тем не менее, если цвет изменился, мясо все еще может быть в порядке. "Цвет говяжьего фарша более подвержен изменениям, чем у большинства стейков и жаркого", – заявляет Джессика Ланкастер, директор по качеству продукции и исследованиям в Beef. It's What's For Dinner.

Упаковка, доступ воздуха и температура хранения – все это влияет на внешний вид. "Цвет говядины – штука сложная, и в таком продукте, как фарш, где цвет динамичен, важно учитывать дополнительные факторы, такие как правильное хранение и сроки годности на упаковке", – добавила она.

Однако более серьезная проблема заключается в том, что вы не всегда можете увидеть проблему. Детвилер предупредил, что вредные бактерии, такие как кишечная палочка (E. coli), могут присутствовать без каких-либо видимых признаков. Время и температура – ваши лучшие ориентиры, а не внешний вид. Когда сомневаетесь, говорят профи, выбрасывайте.

Как хранить говяжий фарш

Детвилер говорит, что крайне важно хранить говядину на нижней полке, в холоде и герметичной упаковке. Томас рекомендует пойти еще дальше и поставить упаковку на тарелку или поднос, чтобы собрать возможные протечки.

Ланкастер предложила проводить небольшую проверку качества еще перед покупкой. В магазине убедитесь, что:

упаковка холодная;

на герметичной пленке нет дырок или разрывов;

внутри не скопилось слишком много жидкости.

Если дорога домой занимает более 30 минут, положите фарш в сумку-холодильник вместе с другими скоропортящимися продуктами.

Когда придет время готовить, используйте термометр для мяса и убедитесь, что температура достигла 71°C по всей толщине. Для бургеров вставляйте термометр сбоку, чтобы достичь центра котлеты.

Когда лучше заморозить

Если вы знаете, что не собираетесь готовить мясо в течение дня или двух, заморозьте его. Детвилер говорит, что заморозка – это безопасный и эффективный вариант, а качество лучше всего сохраняется в течение трех-четырех месяцев.

Плотно оберните его пищевой пленкой, положите в пакет для заморозки или вакуумную упаковку и напишите дату, прежде чем убрать в камеру. У Томаса есть простой совет, который действительно помогает: сплющите фарш перед заморозкой. "Так он размораживается гораздо быстрее". Когда будете готовы к использованию, размораживайте в холодильнике или в холодной воде – и никогда на столе при комнатной температуре.

